愛笑狗狗「獨自跳上公車」冒險5公里　熱心乘客陪坐車PO網找主人

▲獨自搭車的狗狗正在尋找主人。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨市區一隻狗狗竟然獨自跳上公車搭乘，結果被載到郊區找不到回家的路，一名男子在車上發現狗狗後，擔心狗狗會因此在街頭流浪，拍下照片並分享到網路上，希望能幫忙找到主人。

一隻身上穿著藍色背心的斯塔福郡鬥牛㹴(Staffordshire Terrier)坐在雪梨市區公車上，表情看起來十分開心，然而牠的身旁其實沒有主人陪伴，當地男居民尼克(Nik) 拍下牠的照片，希望能幫忙找到主人。

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尼克表示，狗狗上車後搭了3站左右，他突然聽到有人在問，「這隻狗是誰的」，才發現狗狗其實身旁沒有主人，是自己跳上了車，他將照片傳給妹妹卡特琳娜(Katerina)，希望妹妹能幫忙PO上網尋找主人，他則繼續陪狗坐了幾站公車，狗狗最後在距離上車地點約5公里的Kogarah 站下車。

尼克陪著狗狗下車後，最後在另外一名乘客的幫助下，一同將狗狗送到車站人員通報事件，動物團體Sydney Dogs and Cats Home後來接獲通知，將這隻愛冒險的狗狗取名為雅典娜(Athena)。

動物組織人員掃描晶片發現，雅典娜身上的晶片資訊已經過期，在幫忙找到主人之前，只能把雅典娜先安置在中心，「牠是一隻受人喜愛，充滿自信又友善的狗狗，我們正在盡一切努力幫牠找到回家的路」。

雅典娜的故事在網路上爆紅，許多網友留言，「狗狗看起來好開心」、「感覺雅典娜不是第一次坐這個公車路線」、「太可愛了，竟然自己跳上車」。有網友留言，有人幫忙在留言中Tag了疑似是雅典娜主人的人，希望主人能盡快出面把狗帶回家。