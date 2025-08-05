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主人外出突收到通知　發現「愛貓用監視器求救」：家中失火了

主人外出突收到通知　發現「愛貓用監視器求救」：家中失火了。（圖／翻攝自TikTok／sabeenshaikh94）

▲女主人收到寵物監視器通知，發現失火。（圖／翻攝自TikTok／sabeenshaikh94）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子外出吃飯時，手機突然收到來自家中寵物監視器的通知，查看後發現寵物貓Marble坐在監視器前面，後方居然冒出大火，戲劇性畫面把她嚇了一大跳，立刻跑回家救貓。

居住在舊金山的女子薩比恩(Sabeen Shaikh)在網路上分享，由於當時是冬天，她出門與朋友聚會前，曾開了家中火爐取暖，離開前以為火爐已經徹底熄滅，沒想到出門後收到通知，發現家中失火。

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@sabeenshaikh94 we thought we completely extinguished the fire before we left the house but it reignited ???? #jet2holiday #catsoftiktok #fyp ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN ????????

影片中可看到，聰明的Marble發現家中失火，居然懂得利用寵物監視器通知主人，牠淡定坐在攝影機前，背後火爐發出熊熊火光，感覺火勢即將要失控，畫面看起來十分驚險。

薩比恩目睹畫面後立即衝回家中，幸好餐廳離住家只有幾分鐘的路程，成功在情況變得更危險前控制住火勢。影片在網路上獲得880多萬點閱，許多網友覺得Marble的表現十分有趣，「貓咪：媽麻，房子著火了」、「貓咪的表情在說，『你們給我快點回來』」、「貓咪好聰明，懂得用監視器求救」。

關鍵字： 寵物火災失火監視器Sabeen ShaikhMarble

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