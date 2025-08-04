本來想養黑貓　女收容所遇心機虎斑貓「拼命伸手手撒嬌」收服

▲女子到收容所被虎斑貓選中。（圖／翻攝自TikTok／spring.brewzz）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子分享，她本來到收容所想要尋找黑貓，然而到了以後，卻遇到一隻拼命吸引她注意的可愛虎斑貓，只見小貓不斷把貓掌伸出籠外，想要獲得她的青睞，最後讓她決定收養。

這名女網友在TikTok上分享，自己被貓咪分配系統選上的故事，「我本來想養黑貓，這隻虎斑貓卻有牠自己的打算，想要偷走我們的心」。

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影片中可看到，小貓看到女子後反應十分激動，拼命把手掌伸出籠外，希望能獲得她的注意，她伸出手後，小貓立即溫柔地抱著，拼命撒嬌的模樣讓她捨不得離開。

女子最後成功被小貓收服，決定收養，取名為雷諾(Reyno)。影片在網路上爆紅，獲得870多萬點閱，許多網友留言，「小貓：就是你了，人類」、「不是我們選擇貓，而是貓選擇我們」、「牠現在是你的寶寶了」、「可憐的孩子，謝謝你收養牠」、「我家橘貓也是這樣，牠是心機小壞蛋，我在4個月前收養了牠」。