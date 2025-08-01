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小貓咬壞最愛玩具好沮喪　暖心獸醫動「緊急手術」搶救畫面超萌

小貓咬壞最愛玩具超沮喪　暖心獸醫動「緊急手術」搶救畫面超萌。（圖／翻攝自Instagram／modernvetdubai）

▲獸醫「動手術」幫貓咪修復心愛玩具。（圖／翻攝自Instagram／modernvetdubai）

記者李振慧／綜合報導

杜拜一隻叫做梅爾利諾(Merlino)的小貓原本在街頭流浪，後來被送到收容所中，工作人員送給牠一個布偶娃娃陪伴，立即成為牠最喜歡的玩具，然而某天不小心把心愛娃娃咬爛，幸好獸醫發現後，為娃娃動「緊急手術」搶救，暖心畫面在網路上流傳。

位於杜拜的當地動物醫院Modern Vet在網路上分享，小貓梅爾利諾因為不小心咬壞了心愛布偶，變得非常傷心，收容所工作人員為了讓梅爾利諾開心起來，立即請診所中最棒獸醫幫玩偶動「緊急手術」。

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影片中可看到，獸醫在手術台上一針一線努力修復布偶時，梅爾利諾也在一旁緊盯著，似乎很擔心布偶的情況，獸醫在過程中也不忘安慰梅爾利諾，梅爾利諾則輕輕地把頭靠在她的身上，似乎是在向獸醫道謝，畫面看起來溫馨又甜蜜。

獸醫的善舉獲得許多網友留言，「太貼心了，謝謝你們救了貓咪的玩具」、「好可愛的影片」、「獸醫好棒」、「好喜歡貓咪頭上也戴著手術帽」、「不管看幾次都覺得好可愛」。

獸醫院表示，梅爾利諾是一隻很棒的貓，幾乎所有員工都愛上了牠，如今牠已獲得收養，與新主人一起開心在義大利生活。

關鍵字： 獸醫布偶杜拜玩具MerlinoModern Vet

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