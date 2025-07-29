收養小貓連哭48小時「聽1聲音才停」　她回收容所發現心碎真相

▲女回到收容所，才發現虎斑貓不開心的原因。（圖／翻攝自TikTok／pawsitiveinfluenc）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子從動物收容所中收養了一隻虎斑貓，然而小貓到她家後卻不停喵喵叫、哭泣，無論她怎麼安撫都無法讓貓咪停止，直到小貓聽到「影片中的貓叫聲」終於停止哭泣，才發現是擔心被留在收容所的生病弟弟。

女子薇薇安(Vivian Powers)在網路上分享，她去年在德國當地一間動物收容所，領養了一隻名叫Sissy的小貓，然而小貓來到家裡後卻每天都在哭泣。影片中可看到，Sissy無力趴在桌上，情緒看起來非常低落。

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薇薇安表示，Sissy看起來嚇壞了，幾乎連續哭了48小時，唯一沒有哭的時候是聽到影片中的喵叫聲時，讓她懷疑Sissy可能是覺得寂寞，前往收容所想要再養一隻貓咪時，意外發現Sissy的弟弟Toto還在收容所中，而且染上貓傳染性腹膜炎，性命危在旦夕。

薇薇安得知Toto的情況後，立即決定收養Toto，並且要盡一切努力把貓救活，當Toto來到家後，果然成功打開Sissy心房，讓她感動表示，「有時候，貓咪一直哭泣是有原因的，如果不是因為Sissy，我絕對不會發現Toto的事情」。

Toto後來在網路善心人與寵物治療師的幫助下，病情逐漸好轉，由於Toto與治療師長期接觸後產生了感情，讓薇薇安最後忍痛割愛，將Toto交由治療師飼養，而原本害羞、封閉自我的Sissy也蛻變成一隻自信小貓，讓她覺得自己當寄養貓媽的任務已經結束，後來也幫Sissy找到新飼主，2隻貓現在都過著幸福的新生活。