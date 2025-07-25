養貓新神器！國外飼主瘋搶「50元混凝土板」送貓　爆紅原因曝

▲國外網站上吹起貓混凝土板風潮。（合成圖／翻攝自TikTok／@shecatcalls與@abrameng）

記者李振慧／綜合報導

國外網路上近來突然興起幫貓咪搶購混凝土板的風潮，許多飼主發現，家中貓咪到路上或花園時，超喜歡在混凝土上打滾，便好奇到五金行花費2美元（約台幣58元）買一塊混凝土板，結果果然獲得家中貓主子青睞，在網路上爆紅。

在國外TikTok網站上，近來出現許多飼主分享幫家中寵物貓買混凝土板的相關影片，影片中可看到，無論是什麼品種的貓咪，只要看到混凝土板，都會像是著魔一樣，開心趴躺在板子上面不斷磨蹭，似乎比給牠任何玩具都還要滿意。

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相關影片在網路上爆紅後，特殊現象也獲得寵物特殊行為專家瓦盧斯卡(Annie Valuska)的注意，她也在網路上分享自己的見解，認為貓咪為何會偏愛混凝土板，背後可歸納出幾個原因。

首先瓦盧斯卡認為，貓是一種領域性很強的動物，而混凝土板凹凸不平又多孔的表面，最適合讓貓咪留下氣味，能幫助增加安全感；而對於曾經在街頭上生活過的救援貓來說，混凝土板能帶給牠們戶外環境的熟悉感，一般家貓或許是因為對混凝土板覺得陌生，所以產生了好奇心。

總之不論是對室內貓還是室外貓，瓦盧斯卡都認為，送貓咪混凝土板是非常不錯的禮物，因為只是多了一塊板子，就能輕鬆增加貓咪在家中活動的樂趣，且售價平均2美元左右非常便宜，如果買來貓咪真的不喜歡，也比較不會心痛。