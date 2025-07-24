浪貓出現在家門口求救　女好心餵食幾天後「再帶3隻寶寶蹭飯」

▲貓媽接受女子幫助後，又帶著3隻貓寶寶上門。（圖／翻攝自TikTok／untamed_wildflower）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享被貓咪分配系統選上的經驗，某天她在家門口發現一隻白色流浪貓，覺得小貓應該是肚子餓了，所以幫忙提供食物，沒想到幾天後白貓再度出現，而且身後還站了3隻貓寶寶，每天固定找她蹭飯。

這名女網友在TikTok上分享，發生在自家門口的暖心事件。影片中可看到，一隻白色流浪貓站在女子家門前，正在等待食物，然而她靠近後仔細一看，發現小貓身後多出了3隻貓寶寶。

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女網友表示，她是6月時發現這隻白貓突然出現在家門口，看起來似乎是餓了，所以她幫忙提供食物，然而貓咪不讓她碰就跑了，沒想到同隻小貓後來又出現在她家，這次還帶了孩子們一起過來。

影片曝光後獲得40多萬點閱，許多網友留言，「貓媽媽看起來也還是個孩子，謝謝你幫忙照顧牠們」、「貓媽表示，這家的伙食很不錯，我的孩子也拜託你了」、「貓寶寶們坐得好整齊，家教真好」。

原PO後來拍片更新後續，貓媽媽幾乎每天都會帶貓寶出現在她家，但貓寶寶都很守規矩，都和貓媽媽一樣不讓她摸，當她以為貓媽只有生3隻小貓時，某天突然出現了第4隻小貓，再添一名蹭飯成員。