最喜歡高級內褲　內衣大盜小貓「9個月內狂偷150件衣物」爆紅

▲大盜貓咪爆紅。（圖／翻攝自Instagram／mr_leonardo_da_pinchy）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一隻15個月大寵物貓李奧(Leo)是當地有名的內衣大盜，每天都會從鄰居家臥室或曬衣架上偷走衣物，令主人不堪其擾，也因此讓牠成為當地社區名寵，獲得Leonardo da Pinchy綽號。

居住在奧克蘭邁蘭吉灣(Mairangi Bay)的寵物貓李奧，不像其他貓咪會帶老鼠或鳥回家，而是常常帶回附近鄰居的內衣褲、襪子與衣物，令主人感到困擾。

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女主人海倫(Helen North)表示，李奧過去9個月裡，帶回家的衣物多達150多件，最高紀錄曾一天內帶回9件衣物，而且牠還專偷高級品，包含價值超過300澳元（約台幣5817元）的名牌運動服、女性絲質內褲、男性四角褲、男性襪子與運動內衣，其中最常帶回來的物品是內褲。

海倫表示，為了能夠歸還失物，她常常把物品分享到當地社區群組中，以便失主能夠來認領，由於很多失竊物還是找不到主人，所以分享到臉書上，沒想到意外讓李奧爆紅，獲得許多網友稱讚可愛。

海倫表示，李奧只是喜歡把這些物品帶回家，但帶回後就放在地上，再也沒理過，「牠只是想要擁有不屬於自己的物品」，希望李奧長大後能夠變得穩重一點，不要繼續偷鄰居的東西。