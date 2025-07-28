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16歲約克夏參加聚會「身上綁一顆氣球」爆紅　暖心原因曝光

16歲約克夏參加聚會「身上綁一顆氣球」爆紅　暖心原因曝光。（圖／翻攝自TikTok／alexastocks）

▲狗狗身上被綁著氣球，背後有暖心原因。（圖／翻攝自TikTok／alexastocks）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻16歲約克夏犬馬利(Marley)，出現在聚會時身上竟然被綁了一顆氣球，影片曝光後意外爆紅，讓女主人也覺得非常意外，現身解釋為狗狗綁氣球的背後，有著暖心理由。

影片中可看到，16歲的馬利由於年紀大了，行動變得十分緩慢，主人艾莉莎(Alexa Stockhausen)擔心馬利出現在人來人往的聚會中，可能會被賓客不小心踩到，所以特別在牠身上綁了一個白色氣球，氣球上寫著「小心狗狗」。

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@alexastocks

Diapers and balloons for our good boy Marley ????

♬ Funny - Gold-Tiger

艾莉莎把影片分享在社群網站後，沒想到影片意外爆紅，獲得350多萬的驚人點閱，許多網友覺得家人的舉動非常溫馨可愛，「真是個好主意」、「我家的狗狗19歲了，我們聚會時得把狗抱在身上，也常常提醒大家狗在哪，謝謝你的好主意」、「這就是家人對狗狗的愛」、「如果是我家狗狗這樣做可能會飄走」。

艾莉莎接受媒體採訪時表示，馬利雖然年紀很大了，但仍然很喜歡和人互動，很多親友也很喜歡牠，「可是我們無法時時盯著牠，為了保護牠的安全，所以想出這個妙招」，聚會當天馬利沒有受傷，也沒有意外絆倒任何人，大家都在聚會中玩得非常開心。

關鍵字： 狗狗寵物氣球老狗約克夏MarleyAlexa Stockhausen

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