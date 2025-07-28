女路邊吃飯被「微笑柯基犬」搭訕秒融化　2億網被電暈：太會撩

▲柯基犬笑容在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／marialuisamoni）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，路邊吃飯時意外注意到一隻很會放電的柯基犬，被可愛笑容電到，影片曝光後立即在網路上爆紅，大量網友也被狗狗的笑容萌到，影片獲得破億次觀看。

女網友瑪麗亞(Maria)在TikTok上分享，某次她在戶外餐廳座位區用餐時，發現附近有一隻被主人帶在身邊的柯基犬，柯基犬原本趴在地上看起來有點無聊，沒想到狗狗一抬頭剛好和她四目相對，讓她瞬間被電到。

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@marialuisamoni this dog literally smiled at me This video is being represented by LADbible Group. For any usage/licensing requests, please email licensing@ladbiblegroup.com ♬ The Winner Is... Version - DeVotchKa

影片中可看到，這隻趴在地上的柯基犬正在等待主人用餐，當瑪莉亞想要更進一步觀察時，狗狗突然注意到她的視線，立即抬頭露出一個超燦爛笑容。

影片曝光後獲得2億多次點閱，許多網友留言，「真希望有人也能對我露出這樣的微笑」、「我的心臟剛剛被爆擊了」、「看完這支影片讓我的世界變美好」、「太會撩了」、「請告訴我們，你後來有去摸摸牠」、「我家柯基也會這樣笑」。

