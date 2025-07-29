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男開小貨車渡河卡住　車輪下突爬出「超巨大鱷魚」驚人片爆紅

男開小貨車渡河被卡住　車輪下突爬出「超巨大鱷魚」驚人片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／matteo_mastratisi）

▲男子車下出現鱷魚。（圖／翻攝自TikTok／matteo_mastratisi）

記者李振慧／綜合報導

澳洲北領地一名男子開車經過當地一處淹水地時，目睹一名開著黑色車的司機正在試著渡河，車輪下竟然出現一隻鱷魚，由於鱷魚卡住導致車子無法順利過河，司機掙扎了一段時間才終於脫困，驚人畫面在網路上爆紅。

拍攝影片的男子馬特奧(Matteo Mastratisi)表示，事件發生在27日中午左右，當時他行經卡卡度國家公園(Kakadu National Park)知名景點Cahills Crossing時，由於河水氾濫導致道路淹水，所以他停下車正在等待河水慢慢散去，沒想到目睹到驚人景象。

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@matteo_mastratisi

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影片中可看到，馬特奧的前方有一名男子駕駛著黑色小貨車，正試圖加足馬力渡河，然而車輪下卻潛伏著一個黑影，仔細一看竟然是一隻鱷魚，當司機試圖把車開走時，車下鱷魚疑似受困，也被車子拖著走。

鱷魚被拖行一陣後，司機似乎察覺到不對勁，特別倒車後，鱷魚才終於脫困離開。影片在網路上獲得500多萬點閱，許多網友紛紛同情鱷魚的遭遇，「可憐的鱷魚，希望沒有受傷」、「從沒想過，會看到一隻被車拖行的鱷魚」。

當地媒體指出，Cahills Crossing是該國家公園內知名鱷魚出沒地點，裡面棲息著上萬條鱷魚，河水漲潮時，鱷魚常常會潛入水中獵食，呼籲民眾前往時要注意周邊狀況，與水邊保持距離。

關鍵字： 澳洲司機鱷魚渡河北領地Matteo MastratisiCahills Crossing紐澳要聞

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