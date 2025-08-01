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翻車意外摔下山谷　男重傷斷腿靠「忠犬引路」爬11個小時獲救

翻車意外摔下山谷　男重傷斷腿靠「忠犬引路」爬11個小時獲救。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲車禍後，男子靠忠犬救命。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名男獵人帶著寵物犬在山區獵鹿時不幸發生車禍，所駕駛的車輛意外墜下懸崖導致他受了重傷，腳踝骨折、肋骨斷裂，然而被安置在寵物籠中的愛犬奇蹟沒有受傷，他在愛犬忠心的陪伴下，花費11個小時成功爬下山獲救。

34歲男子施密特(Jacob Schmitt)7月20日帶著6歲愛犬巴迪(Buddy)一同到猶他州猶因塔山區(Uinta Mountains)狩獵時，由於山路狹窄、路面不穩固，意外翻車墜下山崖。

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施密特表示，當時車子在墜落過程中翻轉了約15至20多圈，而大約轉了2圈還是3圈時，他就感覺到自己的身體快被摔爛了，這起意外導致他腿部骨折、腳踝骨折、肋骨斷裂，然而令他驚喜的是，後來發現寵物犬巴迪奇蹟毫髮無傷。

施密特表示，「當我醒來試圖想搞清楚狀況有多嚴重時，看到巴迪就在那裡盯著我，身上毫髮無傷，這讓我非常激動，太不真實了」，由於車禍導致他失去手機與對講機等通訊設備，再加上天色逐漸變暗，重傷他只能靠著一盞放在巴迪衣領上的小燈指引方向，花費11個小時終於爬下山，成功向一名路人求救。

施密特被送醫後必須留院接受治療，期間巴迪被消防部門人員暫時幫忙照顧，4天後他才終於再見到愛犬，他感動表示，「我最好的朋友基本上是陪著我一起爬出來的」，過程中若是沒有巴迪的陪伴與鼓勵，他可能無法堅持下去並且獲救。親友已幫忙在GoFundMe上設立募款，以幫助支付他的醫療費用。

關鍵字： 車禍寵物Jacob Schmitt猶他州Buddy北美要聞

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