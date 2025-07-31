流浪犬天天守家門口等下班　女心軟決定收編「牠竟帶貓朋友蹭住」

▲流浪狗天天守在家門前，最後讓女子決定收養。（圖／翻攝自TikTok／meagananimalbehavior）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子某天回家時，發現一隻流浪狗突然出現在車庫中，在動物收容所工作的她原本想試著幫狗狗找主人，可是狗狗每天仍堅持出現在她家，最後讓她決定收養，沒想到收養後，狗狗居然又帶回小貓。

在當地動物收容所工作的女子梅根(Meagan King)在網路上分享，某天發現一隻流浪狗突然出現在她家，她原本以為狗狗可能是附近鄰居養的，所以沒有太在意，然而下班回家時，發現狗狗居然還在。

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梅根表示，由於狗狗身形十分瘦弱，看起來需要幫助，所以她幫忙給狗狗食物，同時在網路上與家附近四處打聽，希望能夠幫忙找到主人，可是都沒有任何收穫。

梅根因為家中已經養了4隻狗和1隻貓，使得她無法輕易再多養一隻狗，然而這隻流浪狗還是每天出現，甚至在車庫中乖乖等待他們下班，最後讓她決定收養，並且取名為羅曼(Roman)。

梅根表示，沒想到養了羅曼以後，某天羅曼突然又從外面帶回一隻小貓，一開始她的反應也是「絕對不能再養了」，然而就像當初照顧羅曼一樣，時間久了也不忍心讓小貓繼續流浪，最後讓小貓可以自由進出家中，不過比起待在家，小貓更喜歡每天跟在羅曼身邊、一起玩耍。