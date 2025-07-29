迷路貓「誤闖地鐵車廂」狂吸800萬點閱爆紅　女好心救援結局曝

▲小貓意外闖進列車。（圖／翻攝自TikTok／pocahontae8）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵站近來突然闖進一名嬌客，一隻小奶貓躡手躡腳走進列車車廂上，可愛的模樣立即吸引到其他乘客注意，由於小貓在車廂內亂竄，模樣看起來似乎有些不安，最後被一名好心女子抱起來、給予幫助。

事件24日發生在紐約地鐵站，影片中可看到，一隻小貓疑似在地鐵站中迷路，當2號線列車門打開時，竟然也跑到車上，在車廂內四處尋找躲藏地點，無助的模樣引來其他乘客注意。

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一名女乘客後來幫忙抱起了小貓，然而一時之間她也不知道該怎麼處理，最後把貓轉交給另一名女乘客。影片曝光後立即爆紅，獲得800多萬點閱，許多網友留言，「天啊，我好怕小貓會掉進月台縫隙」、「有人能救救小貓嗎」、「謝謝最後那位好心的女子，希望小貓能過好日子」。

影片爆紅後，當地媒體找到了幫忙帶走小貓的27歲女子梅爾卡多(Betsaida Mercado)，她受訪表示，雖然當時她正準備要去上班，可是覺得自己不能不管這隻小貓，「我第一個想法就是確認小貓沒事，第二個就是我想當牠媽媽」。

梅爾卡多將小貓取名為艾米(Emmie)，帶去獸醫發現約只有7周大，是隻母貓，雖然她以前從來沒有養過貓，但艾米和她非常投緣，也和家中寵物犬處得很好，「牠沒有對我亂叫，也沒有抓我，我很慶幸牠是一隻友善小貓，也有可能是因為牠選中了我」。