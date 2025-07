▲流浪狗把豹當成野貓。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度網路上近來流傳一段影片,一隻野豹闖入人類社區中,被在街上閒逛的一群流浪狗當成大貓,一群狗見獵心喜追進巷內才發現搞錯,立即嚇得往反方向逃,趣味影片爆紅。

影片中可看到,一隻野豹在街上狂奔,後來跨越馬路跑進一條小巷子中,沒想到路上9隻流浪狗發現牠後,還以為是一隻野貓,也跟著跑到巷子中。

They thought it's just a CAT????

pic.twitter.com/EO6P9Z4ODi