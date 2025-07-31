主人亂餵飼料「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠收容所努力瘦身找新家

▲小倉鼠外型胖到像一團毛球。（圖／翻攝自Facebook／Blue Cross UK）

記者李振慧／綜合報導

英國當地收容所救援出一隻超胖倉鼠，小倉鼠的外觀不但圓滾滾地，看起來就像一團毛球，測量後發現，體重竟然高達74克，幾乎是一般成年倉鼠體重的2倍，收容所人員為了牠的健康，為牠制定減肥計畫，希望未來能夠找到新家。

位於英國謝菲爾德市(Sheffield)的當地動物收容所Blue Cross，今年5月救援出一隻超胖倉鼠Angel Delight，1歲的牠體重竟然高達74克，幾乎是同年齡母倉鼠正常體重的2倍。

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工作人員表示，Angel Delight之所以會體重超標，疑似是因為前主人給牠餵食豚鼠食物，而不是倉鼠食物，而且家中也沒有給牠足夠的空間運動，才會愈來愈胖。

工作人員為了Angel Delight的健康，立即為牠安排了瘦身計畫，包含改食用優質的倉鼠飼料，與吃一些蔬菜和水果，每天還需要在倉鼠輪上運動，結果2個月努力之下，體重成功下降到57克。

工作人員表示，Angel Delight成功瘦身後，幫助牠重新找回快樂與活力，「牠是一個忙碌的小探險家，大量的活動能幫助牠保持快樂和健康，牠最喜歡在隧道中進進出出，真的是太可愛了」。現在Angel Delight已經開放收養，希望遇到愛牠的新主人，能繼續幫助牠瘦身、達到目標體重。