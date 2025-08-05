扁平鼻+特異大眼睛　女大生被「ET貓」1動作圈粉秒決定當鏟屎官

▲女子認為寵物貓長相十分像外星生物。（圖／翻攝自Instagram／jurassicpark74）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女大生原本沒有計畫養貓，她偶然參觀寵物收養活動時，意外被一隻長相特殊的貓咪選中，小貓雖然有著像是來自外太空的奇異長相，卻一下就偷走了她的心，讓她決定收養。

國外媒體The Dodo報導，居住在明尼蘇達州的女子莎拉(Sarah Juracich)與他們分享，她與寵物貓Nermal的相遇故事。莎拉表示，家中已經有寵物貓的她，原本完全沒有計畫再養一隻，然而2010年她參觀寵物收養活動時，意外被Nermal欽點為鏟屎官。

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莎拉表示，Nermal有著一副與一般貓咪不太一樣的長相，扁平鼻子加上特殊大眼睛，讓牠看起來像是來自外太空的ET貓，然而當她抱起這隻小貓時，小貓把爪子放在她的下巴上，不但深情望著她，還舔了她鼻子一下時，她就知道自己離不開牠了。

莎拉表示，選擇養了Nermal以後她完全不後悔，Nermal不但外型特殊，內在也很有自己的個性，「牠絕對長成了一隻獨一無二的貓，和牠一起分享的生活非常有趣」，雖然現在已經是15歲的老貓，但還是非常有活力，她很珍惜與愛貓一起度過的每一天。