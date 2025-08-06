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猛獸闖社區下水道　警到場發現黑熊卡在裡面「緩慢探頭」爬出

猛獸闖進社區下水道　警到場發現黑熊卡在裡面「緩慢探頭」爬出。（圖／翻攝自Colorado Parks and Wildlife）

▲下水道中竟然爬出一頭熊。（圖／翻攝自Colorado Parks and Wildlife）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州傳出民眾發現地下水道中有猛獸潛伏在裡面，趕緊向警方報案，沒想到員警趕到現場後，竟然找到一頭受困母黑熊，母熊後來在員警的幫助下爬出下水道，宛如電影般的畫面後來分享在網路上，引發討論。

科羅拉多州公園與野生動物管理局(Colorado Parks and Wildlife)7月11日在網路上分享一段驚人畫面，一隻母熊從排水孔緩緩探出頭來，小心翼翼地看了四周一會，最後爬出下水道，走在人行道上。

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官員表示，事件發生在科羅拉多泉市Ivywild區，他們前一天接到民眾報案，懷疑有猛獸潛伏在下水道，前往現場後找到了這隻黑熊，後來使用公共工程部門鑰匙打開孔蓋，幫助黑熊成功脫困。

官員表示，由於事發下水道與許多管道相連，懷疑黑熊可能是從某處進入下水道中避暑，結果不小心迷路，才會受困在下水道中，黑熊後來躲在附近民宅一棵樹上，根據熊的習性，他們白天大多躲藏在樹上，直到天黑才會下來。

事件在網路上引發討論，許多網友對於黑熊出現在下水道感到新奇。當局表示，愈來愈多野熊受到人類食物吸引，而進到社區中尋找食物，呼籲民眾妥善處理垃圾，以免吸引野熊來到家中。

關鍵字： 黑熊科羅拉多州下水道科羅拉多泉Ivywild北美要聞

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