男在家發現「毛毛現行犯」　呆萌米格魯偷狗玩具卡門尷尬被逮





▲狗狗試圖偷走玩具，被當場抓到。（圖／翻攝自TikTok／ntimmel）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子早上醒來時意外在家中發現「毛毛現行犯」，這個小偷其實是鄰居養的寵物犬，叫做Lucky，嘴上叼著在他家偷的狗玩具，試圖想要從狗門出去，然而嘴上玩具導致狗狗被卡住，趣味「犯罪影片」在網路上爆紅。

男子蒂梅爾(Nathan Timmel)在網路上分享，狗狗Lucky早上偷闖入他位於愛荷華州住家，試圖偷走寵物犬Alexander玩具的可愛畫面。

影片中可看到，身為米格魯的Lucky嘴上叼著Alexander的鯨魚玩偶，想要悄悄走出狗門，但玩偶體型太大，導致牠無法順利塞進門中，就這樣卡在門前好一陣子，由於一直無法把玩具帶走，期間牠還望向蒂梅爾，試圖尋求幫助，讓蒂梅爾感到好氣又好笑。

影片曝光後獲得18萬多點閱，吸引網友留言，「雖然偷竊不好，但這次我忍不住支持狗狗」、「最可愛的小偷」、「真是太可愛了，好想去幫牠」、「你人很好，最後還是讓狗狗偷走玩具」、「好羨慕有這樣的鄰居」。

蒂梅爾表示，事件發生時，家中另外一隻寵物犬瑪格(Margot)也在現場，但是牠完全不在意Lucky的行為，其實3隻狗狗感情十分要好，每次只要打開狗門，牠們都會頻繁出入彼此的家，Alexander當時也跑到鄰居家去玩了。