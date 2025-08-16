ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
爆炸頭豪豬寶寶怒捶玻璃門　保育員笑：現在牠是新主管

記者李依融／綜合報導

美國德州奧斯丁野生動物救援中心(Austin Wildlife Rescue)最近救了一隻豪豬寶寶，別看牠體型嬌小，脾氣可一點都不小，還意外展現出「新進主管」的氣場！

這隻豪豬寶寶最初是在一名女子的家中被發現時，因為呼吸道感染與疥癬而昏迷不醒，經過治療後總算恢復健康，而牠的個性也徹底展現。日前保育員清理籠子時，暫時把牠安置到辦公室，沒想到小豪豬竟非常不滿，趴在玻璃門上張牙舞爪、模樣兇巴巴，再配上爆炸頭造型，整個畫面就像主管正在拍桌抗議。

豪豬寶寶。（圖／翻攝自Austin Wildlife Rescue）

▲小豪豬脾氣有點暴躁，保育員需要把牠照顧得服服貼貼，像是在服務一位主管。（圖／翻攝自Austin Wildlife Rescue）

保育員笑說，「不管是哪個物種，幼兒發脾氣都是一樣的！」而小豪豬的怒氣發完之後，卻開始覺得辦公室裡挺好玩，椅子、桌子、檔案櫃，全都成了牠的障礙賽場地，蹦蹦跳跳玩得不亦樂乎。員工們還打趣表示，「唯一能抱怨的就是，牠有時候真的有點刺。」

雖然這隻小豪豬一副「主管」架勢，但牠終究只是過客。奧斯丁野生動物救援每年接收超過1萬隻受傷或孤兒動物，目標是讓牠們康復後重返野外。幾個月後，這位脾氣爆棚的「小主管」能獨當一面，也將回歸自然。

豪豬寶寶。（圖／翻攝自Austin Wildlife Rescue）

▲小豪豬其實很好相處，只是「刺刺的」。（圖／翻攝自Austin Wildlife Rescue）

關鍵字： 豪豬野生動物

