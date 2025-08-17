網路販售動物用藥最高可罰45萬　來路不明恐危害寵物健康

▲購買來路不明的動物用藥可能危害寵物健康。（示意圖／達志影像）



隨著網際網路的發達，線上購物越來越方便，台北市動物保護處提醒，私下販售動物用藥是違法行為，最高可以處以45萬元罰鍰，倘若是擅自輸入國外動物用藥品，更可能面臨刑事責任。呼籲民眾務必自合法管道購買動物用藥，以確保寵物的健康安全，切勿貪圖方便，助長違法行為。

動保處表示，許多業者透過網路商城、Facebook、LINE等管道販售寵物用品及食品，事實上，除了不得宣稱療效外，更不能在網路販賣動物用藥品。今（114）年截至7月底止，臺北市已經接獲9件檢舉網路違法販賣動物用藥品的案件，一旦查獲屬實，可依《動物用藥品管理法》處新臺幣9萬至45萬元罰鍰。違法販售的種類與品牌多樣化，包含寵物驅蟲藥、滴劑、眼藥、藥用洗劑及寵物鳥用藥等。藥品來源、賣家身分不明，使用後可能對寵物造成無法挽回的危害。

動保處進一步說明，販售動物用藥品必須取得「動物用藥品販賣業許可證」，並具有實體店面空間才合法。民眾替寵物購買藥品時，務必認明具有「動物藥入字」或「動物藥製字」等中央核准字號，才能確保藥品來自合法管道，對寵物安全更有保障。

有些寵物食品及用品可能具有保健效果，但不具有醫療效果，如動物口腔清潔劑、維他命、咀嚼片或保健食品等。產品外包裝標示、宣傳及廣告文案等不得有改變動物生理機能、治療及預防疾病等醫療效能的用詞，就連引用使用者的好評留言內容也可能涉及影射治療效果，恐違反《動物用藥品管理法》，可處20萬至100萬元罰鍰。建議業者可至行政院公報資訊網查詢「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」， 做為廣告用詞參考，避免誤觸法規。

