「落跑鴕鳥」變國際巨星　登上日本、荷蘭新聞引網友熱議

中颱楊柳襲台期間，宜蘭「落跑鴕鳥」罔市爆紅，不僅引發台灣網友熱議，甚至躍上日本與荷蘭新聞版面。日本電視台FNN播出牠在馬路狂奔的畫面，搭配主播平靜的語氣，讓不少台灣觀眾忍不住笑翻，還有人將現場民眾的驚呼翻成日文配音，直呼「更加逗趣」。

罔市在13日凌晨疑似因雷聲驚嚇，撞壞柵欄後一路狂奔，從壯圍跑了約10公里到羅東，沿途經過加油站、醫院、麥當勞與洗頭店，屢屢被民眾目擊拍下。最後在警方柔性勸導與飼主友人合力下，才順利捕捉，飼主開貨車來接牠回家。

飼主透露，除了罔市，他還養有兩隻年紀較小的鴕鳥，平時在700坪的戶外空間活動。這次事件後，他已加固柵欄，也坦言，「成年的鴕鳥體重超過百公斤，衝起來時速可達60公里，一般柵欄根本擋不住。」

落跑鴕鳥登上日本新聞的消息被分享到Threads，引起網友廣泛討論，「為什麼日本主播能用這麼平和的語氣播報？」、「還加上『信號無視』的字卡也太好笑！」許多網友笑說這是另類的「台灣之光」。飼主看到貼文後也忍不住留言：「哇我的天啊！真的好羞恥啊！難怪牠回家時一副了不起的樣子。」

更令人驚喜的是，不僅日本報導，荷蘭新聞也出現了罔市的身影。有網友分享，「最好笑的是，我老公在荷蘭新聞網站看到鴕鳥狂奔的畫面！」顯見這場「落跑秀」已讓罔市成為真正的「國際明星」。