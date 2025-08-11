養30多年鱷龜被人抱走！女主人急懇求：千萬別殺牠

▲鱷龜是世界最大的淡水龜之一。（示意圖／Pexels）

大陸雲南麗江永勝縣程海鎮一隻鱷龜6日被一名司機抱走，而女主人養牠養了30多年，希望對方能歸還，影片發布者說，「我媽媽比較難過，希望車主看到後能夠歸還，我們必定酬謝。」

綜合陸媒報導，據網路上流傳的影片上可見，一隻鱷龜爬出家門到路上，而一輛白色轎車停下，司機下車把鱷龜抱進後車箱離開。女主人小女兒表示，鱷龜是媽媽年輕時開始養的，有30多年，平時只會在院子曬太陽，不知道為何那天會出去，媽媽比較難過，希望車主看到後能夠歸還，必定會酬謝。

▲女子養30多年的鱷龜被人抱走。（圖／翻攝畫面）

女主人說，「當年是從程海湖裡撈起來的，別人要殺，我就買下來了，那時就有二十多斤重，現在養到了三十多斤。牠很通人性，不咬人，和另外一隻小點的鱷龜養在一起，是我們店裡的吉祥物，客人們很喜歡逗它。牠走丟了之後，那隻小的這兩天也不吃不喝了。」

女主人指出，不知道鱷龜在她買之前是幾歲，所以千萬別殺牠。所幸，9日女子說，警方找了2天，已把鱷龜送回她家。女主人女兒說，謝謝那位司機及時將鱷龜帶離危險的公路，避免意外發生。

據悉，鱷龜是世界上最大的淡水龜之一。牠們與擬鱷龜同屬於鱷龜科，具有龐大的體型和堅硬的外殼，使得牠們幾乎沒有天敵，並且擁有強大的咬合力，鱷龜幾乎是完全肉食性，會主動捕食同時也吃腐肉。

