前新竹市犬「棕棕」送養中　防疫所透露：其實牠很親人愛撒嬌

記者李依融／綜合報導

前新竹市長林智堅任內宣布領養「新竹市犬－棕棕」，卻傳出棕棕在2021年因咬傷人，被送回收容所，反差的待遇讓許多人為棕棕抱不平，指責公部門棄養的行為。新竹市動物防疫所林小姐表示，棕棕在所內很親人，可能是過去的環境較複雜，才讓棕棕容易緊張而做出咬人行為。

▲棕棕曾被介紹為「新竹市犬」，上班可以睡覺，還有免費員工餐。（圖／新竹市政府提供／資料照片）

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棕棕原本是流浪狗，2018年被捕捉進收容所，當時年約7歲，2020年11月由新竹市前市長林志堅與市府團隊挑選為「市府犬」，飼養於市府中庭花園的大樹下，主打可以上班睡覺、包三餐等，後來棕棕也曾出現在市府活動，跟著林智堅一起視察寵物公園。然而棕棕在2021年因咬傷記者被送回收容所，而也有民眾發現棕棕在市府前間經常被鍊著或是獨自逃脫散步的情況。

▲棕棕2020年被領養到新竹市政府，2021年因咬傷人而被送回收容所安置。（圖／新竹市政府提供／資料照片）

▲棕棕曾有專屬員工證。（圖／新竹市政府提供／資料照片）



民進黨新竹市議員楊玲宜曾說明，棕棕是因為咬傷人才會安置到動保所，並非「棄養」，「會攻擊的毛小孩，需要被訓練。不是只有愛心這麼簡單而已。我自己本身收養了三隻浪浪，不要讓原先的美意變質了」。

自從棕棕被送回收容所，4年來乏人問津，目前年紀約13歲，防疫所人員林小姐表示，棕棕現在雖然走路會一顛一顛的，但食慾跟活動力都很正常，而且很親人。林小姐提到，棕棕回收容所後有接受過行為訓練，除了天生的特質不親狗和其他動物，跟人相處都是很親近友善的，「或許之前的環境比較複雜，接觸的人比較多，牠會緊張，加上不是所有人都能理解狗狗的行為語言，因而造成衝突」。

▲棕棕對於熟悉的人其實很親近。（圖／新竹市政府提供／資料照片）



目前棕棕仍待在新竹市動物防疫所，由於不親狗獨自居住一個欄舍，林小姐說，棕棕很喜歡散步，也很喜歡有人陪牠互動，大家都很希望能幫棕棕爭取找家的機會。如果想要領養棕棕，可先至防疫所互動了解，並需要上個簡短的課程，等待約一周的審核期，就能將狗狗領養回家，後續防疫所也會持續追蹤與毛孩相處的狀況。

新竹市動物防疫所開放時間

星期一至五：上午10點到12點、下午2點到4點

星期六：上午10點到12點

星期日與國定假日不開放

▲志工們都希望棕棕能有再次找到家的機會。（圖／新竹市政府提供／資料照片）