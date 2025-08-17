夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

▲夫妻倆原本只是要去收容所看看狗，沒想到回程車上就多了一隻60公斤高山犬。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）



記者李依融／綜合報導

一對暖心夫妻原本只是到收容所「看看狗」，沒想到回程車上就多了一位重達60公斤的高山犬「豆豆龍」。與一般飼主採買寵物用品不同，他們第一站直奔家具行，買了沙發和大床，夫妻倆笑說，「就當是多養個人嘛，牠站起來比成人女生還高！」

豆豆龍原本名叫「恐龍」，在收容所待了好一段時間。雖然牠身形龐大卻非常溫和，卻因此常被其他狗欺負，身上留滿打架的傷疤，耳朵甚至還有撕裂痕。夫妻第一次親眼見到牠時，心中十分不忍，「牠明明滿身傷痕，卻靜靜地看著我們，眼神裡沒有攻擊，只有想靠近的渴望。」就在那一刻，他們決定把牠帶回家。

▲豆豆龍超級黏踢踢，喜歡待在爸爸媽媽身邊。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）



至於新名字的由來，夫妻笑說，雖然「恐龍」很符合牠的魁梧外型，但又不想讓人覺得牠是有毀滅性的存在，因此取名「豆豆」，呼應原名後成了「豆豆龍」，既可愛又溫柔，「就像動畫裡的大豆豆龍一樣，很大隻很好抱。」

▲爸爸媽媽每天都準備新鮮的大餐寵愛豆豆龍。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）



剛回家時，豆豆龍顯得畏縮，爸爸媽媽準備的雞胸肉、鯖魚、干貝、牛肉、蔬菜和魚油大餐，牠卻一口都不吃，直到食物被打成肉醬、搓成肉丸，再由主人一口口親餵才願意張嘴。夫妻倆想起牠過去曾遭受不當對待，才理解牠需要的不只是食物，而是安全感，「好像牠終於慢慢相信，這裡不會再有人丟掉牠。」

▲豆豆龍已經完全融入這個家了。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）



如今豆豆龍已徹底融入新家，吃得香、睡得好，還成了十足的黏人精，連鄰居都喜歡跟牠玩。夫妻笑說，當時毫無準備，帶回家後只好直奔家具行，「牠的體型比一個女孩子還高，所以餐具用品都是比照人來準備。」爸爸媽媽甚至添購冷凍櫃和蒸籠，確保豆豆龍每天都能享用最新鮮的愛心鮮食。

▲豆豆龍睡得東倒西歪，經常出現神奇的睡姿。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）



▲這張沙發就是特地為了豆豆龍買的。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）



豆豆龍的故事被分享後，網友們紛紛替牠開心，「牠現在看起來好幸福」、「看到你們的故事眼淚都要掉下來」、「謝謝你們給豆豆一個家」，也感謝夫妻倆無私的愛，讓這隻滿身傷痕的巨犬，終於能安心依偎在屬於自己的家中。

▲豆豆龍趴在床上，舒服地擠出嘴邊肉。（圖／粉專Taiwan Motorcyclist Couple提供）