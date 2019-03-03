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洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全氣囊」：那ㄟ加散

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▲▼洛威拿當扶手慢慢走！　阿婆笑拍「57KG扎實拐杖」：那ㄟ加散。（圖／有點毛毛的／粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢當阿婆的行動扶手。（圖／有點毛毛的／粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

寵物小組／綜合報導

有一種餓，叫老人家怕你餓！南投縣的洛威拿犬慢慢擁有扎實的水桶腰，身形龐大卻有顆溫柔的心，這天牠和馬麻出門散步遇上鄰居阿嬤，立馬充當行動安全氣囊陪散步。有趣的是，阿婆手扶重達57KG的安全氣囊時還拍拍頭笑說，「那ㄟ加散啦！」瞬間讓馬麻笑倒。

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馬麻王于安在臉書公開社團「有點毛毛的」PO文分享，鄰居的90歲阿婆把慢慢當自己孫子看，「每次看到我帶慢慢出門散步就會來打招呼，而慢慢就像阿婆的第二根拐杖，阿婆走一步，牠跟著一步」，阿婆偶爾還會停下來拍拍慢慢的頭，稱讚牠是乖孫，1人1狗漫步在田野間，畫面相當溫馨。

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▲▼洛威拿當扶手慢慢走！　阿婆笑拍「57KG扎實拐杖」：那ㄟ加散。（圖／有點毛毛的／粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲▼慢慢是鄰居阿嬤的乖孫。

▲▼洛威拿當扶手慢慢走！　阿婆笑拍「57KG扎實拐杖」：那ㄟ加散。（圖／有點毛毛的／粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

許多網友看完紛紛留言打趣慢慢身材，直呼「真的很像阿嬤養出來的噸位，慢慢瓦斯桶」、「暖男慢慢」、「阿嬤：么壽喔～溫孫那ㄟ這麼瘦啦」、「好療癒的畫面，慢慢是阿嬤的貼心保鑣」、「慢慢的身體就好像100支柺杖綁在一起XD」，就連馬麻也笑說，「阿婆有急事可以直接騎走慢慢」。

關鍵字： 洛威拿慢慢阿婆拐杖安全氣囊

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