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六福村逃出6隻…埃及聖䴉30年「極速複製」近萬隻！西台灣幾全淪陷

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地方中心／綜合報導

外來種鳥類「埃及聖䴉」近年在台大量繁衍，還被目擊大量埃及聖䴉密密麻麻聚集在巢穴處，畫面相當驚人，保守粗估全台至少有近萬隻；由於埃及聖䴉適應能力強，且會與原生鳥類競爭築巢地，對生態造成巨大威脅，因此也被農委會林務局列為移除對象，計畫將以空氣槍撲殺。事實上，埃及聖䴉最早由六福村引進6隻作為觀賞鳥，但在颱風侵襲過後，6隻聖䴉逃逸無蹤，並被野鳥人士目擊仍在外繼續存活。

▲▼東石鄉埃及聖環繁殖區。（圖／陳建樺提供）

▲嘉義東石鄉埃及聖䴉巢區曝光，2000多隻密密麻麻擠滿草地，畫面十分驚人。（圖／陳建樺提供）

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埃及聖䴉又名「巫婆鳥」，是棲息在撒哈拉沙漠以南非洲、埃及等地區的一種朱鷺，在古埃及時代，埃及聖䴉備受尊崇，甚至會被製成木乃伊，當成是古埃及智慧之神「托特」的象徵；然而，隨著時代演進，埃及聖䴉崇高的地位不再，反而因為被引進到歐洲、亞洲等地，造成當地生態嚴重破壞。

埃及聖䴉有著極強的適應能力，主要以魚類、青蛙、昆蟲、螺類為時，甚至在嚴冬缺乏食物來源時，埃及聖䴉也會吃垃圾充飢；由於埃及聖䴉的棲地條件與多種鳥類如小白鷺、牛背鷺重疊，因此彼此間會競爭築巢、搶奪食物資源等，逐漸擠壓、取代當地原生鳥類，且埃及聖䴉在台灣幾乎沒有天敵，對台生態威脅相當大；在國外，埃及聖䴉也被歐盟列為百大入侵物種。

▲　▼BB槍VS偷蛋　「埃及聖䴉」強力入侵台灣該怎麼做？（圖／魏清水提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲埃及聖䴉在台灣幾乎沒有天敵。（資料照／網友魏清水提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺拍下一段俯視畫面，只見滿地一點一點、密密麻麻的全都是繁衍能力極強的埃及聖䴉，粗估光是在這個巢穴中的埃及聖䴉至少就有2000隻，且其中有不少已經在孵蛋，如若再加上離巢覓食者，數量恐突破3000隻，情況相當不樂觀。

事實上，埃及聖䴉最早由六福村野生動物園引進6隻作為觀賞鳥，但30多年前一場颱風侵襲，導致鳥籠遭到破壞，6隻聖䴉趁機逃逸而出，直到1984年間首度被目擊埃及聖䴉仍然在外繼續存活、繁衍，至今規模數量已不容小覷。

▲▼東石鄉埃及聖環繁殖區。（圖／陳建樺提供）

▲埃及聖䴉在外不斷繁衍，擠壓原生鳥類生存空間。（圖／陳建樺提供）

林務局統計，不只是嘉義，桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林等地全都有埃及聖䴉的蹤跡，全台的數量恐怕已逼近萬隻，因此今年將埃及聖䴉列入「移除計畫」，將採購空氣槍，並訓練相關專業人員撲殺；但陳建樺認為，埃及聖䴉時常與其他種鳥類群聚，要精確撲殺確實不易，空氣槍效果如何，還有待觀察。

林務局早在107年度就曾委託廠商進行生殖管理及成鳥移除，並於9月在台北關渡、彰化芳苑、雲林口湖、嘉義布袋等地移除311顆卵、216隻幼鳥、184隻亞成鳥及2隻成鳥；但即便人道移除，埃及聖䴉仍是不斷另闢築巢點，甚至還深入紅樹林築巢，令林務局相當頭痛。

▲▼埃及聖䴉氾濫。（圖／翻攝臉書「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」）

▲▼埃及聖䴉氾濫。（圖／翻攝臉書「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」）

▲林務局107年度曾委請廠商深入巢區，以人道方式移除埃及聖䴉。（圖／翻攝臉書「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」）

關鍵字： 埃及聖䴉生態林務局撲殺空氣槍

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