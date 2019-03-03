埃及聖䴉「密麻巢穴」爆量！林務局要殺萬隻　網蓋樓幫想招：烤鳥一隻70

▲埃及聖䴉密密麻麻的景象，全台數量可能已經超過上萬隻。（圖／翻攝自「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書）

網搜小組／綜合報導

被歐盟列為百大入侵物種的「埃及聖䴉」（䴉，音同「旋」）從最早由六福村引進6隻作為觀賞鳥，在颱風侵襲後逃逸無蹤，近年卻在台灣繁殖大爆量，適應力強，爭築巢地威脅原生鳥類與生態，估計全台數量共有數千隻、甚至恐怕已超過1萬隻以上，密密麻麻聚集在巢穴處，畫面相當驚人。林務局將採購空氣槍，並訓練相關專業人員撲殺。消息一出，網友們也在《ETtoday新聞雲》粉絲團留言幫忙想辦法，「說牠的蛋跟肉吃了可以壯陽美容，不用撲殺一下就不見了。」

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▲▼嘉義東石鄉埃及聖䴉巢區曝光，2000多隻密密麻麻擠滿草地，畫面十分驚人。（圖／嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺提供）

透過嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺在東石鄉拍到的畫面可見，大量的埃及聖䴉聚集在巢穴附近，滿地的一點一點、密密麻麻的都是繁衍能力極強的埃及聖䴉，粗估約超過2000隻，其中不少已經在孵蛋，若加上離巢覓食的埃及聖䴉，數量恐怕高達3000隻，相當驚人。

根據林務局統計，嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園、新北都有埃及聖䴉繁殖的蹤跡，全台數量可能已經超過上萬隻，高適應力、食性廣泛的情況下除了可能引發原生物種的食物資源和棲地競爭，也逐漸取代台灣常見的鳥類生存。

林務局今年也將埃及聖䴉列入「移除計畫」，採購空氣槍、並訓練相關專業人員撲殺；然而，陳建樺認為，埃及聖䴉時常與其他種鳥類群聚，要精確撲殺確實不易，空氣槍效果如何仍有待觀察。

▲▼林務局今年訓練專業人員練習空氣槍，撲殺埃及聖䴉移除外來種。（圖／翻攝自「浪漫巡山員」臉書）

據了解，林務局曾委託廠商進行生殖管理及成鳥移除，並於9月在台北關渡、彰化芳苑、雲林口湖、嘉義布袋等地移除311顆卵、216隻幼鳥、184隻亞成鳥及2隻成鳥；即便人道移除，埃及聖䴉仍不斷另闢築巢點，甚至還深入紅樹林築巢，令林務局相當頭痛。

埃及聖䴉又名「巫婆鳥」，具有極強的適應能力，主要以魚類、青蛙、昆蟲、螺類為食，在嚴冬缺乏食物來源時，埃及聖䴉也會吃垃圾充飢。由於埃及聖䴉的棲地條件與多種鳥類如小白鷺、牛背鷺重疊，因此彼此間競爭築巢、搶奪食物資源，逐漸擠壓、取代當地原生鳥類。

埃及聖䴉在台灣幾乎沒有天敵，對台灣鳥類生態威脅相當大；原產於非洲、中東地區，目前已廣泛分布於法國、西班牙、荷蘭等歐洲大西洋沿岸國家，被歐盟列為百大入侵物種之一。

▲埃及聖䴉在台灣幾乎沒有天敵。（圖／網友魏清水提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲嘉義布袋空拍也目擊到密密麻麻的埃及聖䴉。（圖／翻攝自「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書）

消息一出，網友們也在《ETtoday新聞雲》粉絲團幫忙想辦法，蓋了300多層樓留言：「說牠的蛋跟肉吃了可以壯陽美容，不用撲殺一下就不見了」、「旁邊擺兩攤烤鳥，一隻70三隻200，很快就變保育類動物了」、「當石虎的食物多好？就不用偷吃別人的雞了，只可惜那邊沒有石虎蹤跡」、「開放全台生存遊戲玩家開打，很快就清空了」、「楓港辦個烤鳥節問題就解決了」、「吃了會壯陽 > 瀕臨絕種 done」、「如果能吃的話，滅絕很快的」。

還有網友表示：「埃及聖䴉住這邊沒有其他天敵（人類除外），加上他們是雜食動物，會減少其他原生鳥類的數量，雖然可憐，但畢竟是外來種動物會迫害原生種動物的生活」、「林務局加油。別變成現在的八哥鳥，沒人管，再三年你看外來種八哥在台灣會變成麻雀一樣多。加油撲殺吧」、「訓練一些老鷹來對付」、「能開放民眾一起幫忙射擊嗎」、「我比較擔心禽流感」。

▲林務局曾委請廠商深入巢區，以人道方式移除埃及聖䴉。（圖／翻攝自「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書）