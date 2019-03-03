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關籠拿乳液噴貓、澆熱水！彰化電競男被肉搜　媽道歉：他是弱智

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▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

▲小貓被淋乳液、咖哩粉等刺激成分，眼睛睜不開。（圖／網友Teemo Li授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

不喜歡也請不要傷害！日前有網友PO文指出，彰化一名熱愛電競的男子不斷在LINE群組張貼虐貓影片，將牠關籠並拿乳液噴臉、拿熱水燙身體，可憐的小貓只能窩在屎尿中哀嚎，長達1周沒進食，變態行徑引起眾怒。事後該名男子的媽媽出面代為道歉，並指稱兒子是弱智，已將貓咪放生至洋厝橋附近。

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網友Teemo Li在「爆料公社」PO文指出，這名男子將影片分享到電玩群組，先前曾拿熱水、乳液、咖哩粉澆在貓咪臉上，並笑說是在幫牠美白，此外有將近1周沒餵食，「他說怕貓從籠子跑出來，所以不敢開門放飼料進去，大家看不下去勸他趕快送養也不要，直接忽視然後繼續虐貓...有認識的去私他，表示想領養貓，他也都沒有看。」

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▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

▲▼貓咪被拿乳液噴臉哀嚎。

▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

事後Teemo Li連絡上該名男子的母親，對方表示，警方前來關心時才知道孩子涉嫌虐貓，聲稱「兒子有弱智」並代為道歉，已將貓咪放生至洋厝橋，目前行蹤不明，「我知道我也很對不起愛貓的人」、「麻煩你跟大家說我替我兒子跟大家說聲對不起」、「中午放貓咪走的時候牠跑得很快」。

▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

▲▼虐貓男子的群組對話。

▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

  ▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

影片中可以看到，又髒又飢餓的小貓隔著籠子哀嚎，臉上沾滿乳液，眼睛幾乎張不開，全身毛髮髒亂，睡窩還堆滿排泄物。許多網友看完紛紛怒批，「把虐貓當興趣？」、「哇塞！動不動犯錯就都有病欸」、「兒子有弱智就可以欺負貓虐貓嗎？」、「聽到貓的叫聲心痛死了」、「拜託救救貓」。

▲▼彰化男拿乳液噴貓關籠餓1周！爽PO片被肉搜　媽急道歉：他是弱智。（圖／網友Teemo Li授權提供）

▲男子的母親表示已將貓咪放生。

許多愛貓人士紛紛轉貼訊息到貓咪社團，根據男子母親描述，小貓是在鹿港濱海路156號附近的一間休車廠被放生，希望附近的網友幫忙注意貓咪蹤跡。也有人將虐貓影片轉交鹿港分局處理，警察周一會把證據移交給動保處陪同處理。

由於近日適逢228連假，動保跟緊急申訴電話必須等到開工日才能受理，《ETtoday新聞雲記者》致電到彰化縣動物防疫所，內部員工表示，相關受理人員皆在休假中，需等待周一才能得知案件進度，若有最新消息，將會再持續更新。

Teemo Li 發佈於 2019年3月2日 星期六

關鍵字： 虐貓彰化貓咪乳液熱水咖哩粉弱智

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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