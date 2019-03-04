電競男乳液＋咖哩粉噴臉虐貓！　彰化防疫所：他有身障證明

▲彰化防疫所約談男子母親，證實男子領有身障出生證明。（圖／網友Teemo Li授權提供，下同）



寵物小組／採訪報導

彰化一名熱愛電競的男子日前多次在LINE群組張貼虐貓影片，將三花貓關籠並拿乳液噴臉、關籠虐待引起網友肉搜。男子母親事後出面代為道歉，並指稱兒子有弱智。彰化防疫所昨日到訪約談，母親有出示孩子的身障出生證明，也證實貓咪遭虐待後棄養，將依照動保法開罰至少4萬5千元。

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▲男子參加電競比賽得獎。



彰化防疫所表示，昨(3)日有到現場但當事人並不在家，約談媽媽後證實男子有虐貓之舉，同時並出示小孩的身心障礙出生證明。由於貓咪於2日被放生，「她說放走貓時沒異常，只是身上沾滿灰塵」，男子母親有棄養責任，依照動保法處以3-15萬元罰鍰，若是因為虐待動物導致該貓隻肢體殘缺，最重可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金；若是未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，則處以1萬5千元以上7萬元以下罰鍰。防疫所明日早上將會再約談該名男子。

▲男子淋乳液在貓咪臉上。



網友Teemo Li在「爆料公社」PO文指出，這名男子將影片分享到電玩群組，先前曾拿熱水、乳液、咖哩粉澆在貓咪臉上，並笑說是在幫牠美白，此外有將近1周沒餵食，影片中可以看到，又髒又飢餓的小貓隔著籠子哀嚎，臉上沾滿乳液，眼睛幾乎張不開，全身毛髮髒亂，睡窩還堆滿排泄物。

▲貓咪被淋上咖哩粉和乳液等刺激成分，眼睛睜不開。



Teemo Li連絡上該名男子的母親，對方表示，警方前來關心時才知道孩子涉嫌虐貓，聲稱「兒子有弱智」並代為道歉，已將貓咪放生至洋厝橋，目前行蹤不明，「我知道我也很對不起愛貓的人」、「麻煩你跟大家說我替我兒子跟大家說聲對不起」、「中午放貓咪走的時候牠跑得很快」。

由於目前尚未找到受虐的貓咪，加上牠已經1周未進食，許多愛心人士擔心貓咪的安危，紛紛轉貼尋貓啟事到各大社團。根據男子母親描述，小貓是在鹿港濱海路156號附近的一間修車廠被放生，希望附近的網友幫忙注意。

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