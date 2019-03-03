玩具熊被搶　萌英短「肉身護娃」求別帶走：這是我的寶

▲喵：馬麻不要把它帶走！（圖／翻攝自IG@maple.cat，下同）
寵物小組／綜合報導
求你別帶走我的寶貝！美國洛杉磯這隻棕色的萌英短「Maple」，是隻超愛撒嬌的喵星人，1歲多的牠就像個小朋友一樣，這天馬麻送了1隻新的泰迪熊娃娃，玩了一陣子後，沒想到當媽媽想伸手拿娃娃時，貓喵竟然用肉身抱住熊熊不讓人帶走，數度喵喵叫向媽咪撒嬌，彷彿說著，「這是我的，請別帶走它。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
Maple的主人在IG@maple.cat分享了這則影片並驚訝表示，這隻熊熊叫做「Pooky」，當天馬麻把新朋友交給Maple後，毛孩似乎非常喜歡，一直緊緊抱在懷裡，甚至不准主人帶走娃娃，這是媽媽第一次看到Maple對娃娃有這麼強大的佔有欲，輕聲地喵喵叫求媽咪別帶走的模樣也讓人不禁融化！
▲Maple非常寶貝牠的新朋友Pooky。
影片上傳至IG後，網友紛紛被Maple萌翻表示，「太可愛了吧！！！」、「牠好喜歡牠的玩具」、「不要帶我的Pooky～」、「我想和它在一起」、「好溫柔的貓」、「超可愛的」、「我已經融化了」、「牠長得好漂亮喔」、「畫面太療癒了」、「重複看了好多次」、「牠是真的喜歡那個熊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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