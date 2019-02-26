ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

獰貓診療台狂哈氣...獸醫快手注射完　牠呆萌愣原地：結束了？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

獸醫快手注射完...獰貓原地愣住了！（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）

▲害怕打針的獰貓頻頻對醫生哈氣。（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」） 

寵物小組／綜合報導

不論是人類或是動物，似乎對於打針都有一定的恐懼。俄羅斯Instagram用戶「_violetta_letta_」有段影片最近在網路上瘋傳，有隻獰貓這天被主人帶到獸醫院要打針，才一坐上診療台就不停地對旁人哈氣，結果當獸醫生注射完後，牠愣在原地且露出一臉傻眼的表情，逗趣又可愛的模樣笑翻萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「UNILAD」日前轉貼這段影片並註解，「這隻獰貓不喜歡到獸醫院旅行（大笑符號）。」畫面中，當喵星人一坐在診療台上，就緊張的環看四周；只見牠一看到獸醫就頻頻哈氣，而且一感覺到自己的身體被摸，更是氣得用前肢大力往下揮，巨大的聲響迴盪在周圍。

請繼續往下閱讀...

獸醫快手注射完...獰貓原地愣住了！（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）

▲醫生快速替獰貓注射。（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）

獸醫快手注射完...獰貓原地愣住了！（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）

▲發生了什麼事？我是誰？我在哪？（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）

過程中可以看到，獸醫生剛開始還有些無奈的看著鏡頭，因為容易緊張的獰貓一直對著他哈氣；安撫了一陣子過後，醫生悄悄地拿起針筒並且走到喵星人後方，接著用右手壓住貓咪的頸部，左手快速地用針筒插入。結束過後，獰貓先是露出一臉呆萌的表情愣在原地，回過神來後又開始哈氣示威。

這段視頻不到5個小時就突破50萬次的觀看次數，上千名網友看完都在底下紛紛留言說，「獸醫辛苦了...感覺他手臂上很多傷」、「喵：我喜歡後面那個那塊區域」、「恰北北」、「這是什麼神奇寶貝！？」、「這醫生讚讚讚」、「牠很漂亮，不過很狂野」。

獰貓是一種領域性非常強的貓科動物，牠們體型中等但被歸於小型貓科，也是所有小型貓科中最重、奔跑速度最快的一種。雄性的獰貓一般的體重為13-18公斤，而雌性則較輕一些。個性獨居且夜間活動，外表和猞猁很像，所以有很長的一段時間，牠被認為是猞猁的近親。但是，現今的基因研究顯示，獰貓完全不是猞猁的近親，反而和藪貓的關係比較近。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影音：

關鍵字： 獰貓貓咪打針注射獸醫俄羅斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌法鬥吃飯興奮到「飛起來」　網友笑：這是在練超能力嗎？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃..

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停..

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗..

柴可兔斯貓-妃子對窗外狂講外星語　網：抱怨母太后罐..

《倉鼠人》倉鼠玩具4種DIY　居然變成巨大鵪鶉跑輪..

貓與香菜-來幫貓咪做鮮食　挑戰好味貓掌元宵

寵物訓練師-讓狗狗思考！三步驟輕鬆學趴下指令

好味小姐-橘皮本丸該結紮啦！結果回來嚇死媽媽了

浪浪別哭-迎接新家人！第一次養狗必須知道的五件事

呆萌柴柴車 把拔催油門飆起來

幼犬印堂發黑...長大滿臉黃配「M字黑瀏海」！網：..

獰貓診療台狂哈氣...獸醫快手注射完　牠呆萌愣原地..

看遍千貓都不要…他一眼愛上這隻鬥雞眼喵　迷戀發言：..

浪汪遭轟17槍　5千公里外的她愛上「面目全非的臉龐..

膽小貓看獸醫嚇到逃跑　重逢已是10年後…這些年竟然..

被玩弄超生氣！看到迷你潔牙骨秒變「無害臉」：我要吃

酣睡法鬥露小肥肚　媽貼心P上「豬肉部位圖」供網點菜

細漢偷挽匏！　小臘腸偷走「阿嬤的ㄅㄨ啊」嗑出大洞

每節下課找牠上演「偶像劇情節」　小四男童「一句話」..

守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？　校方：咬傷人..

兩度逃過死劫　普悠瑪案董家三弟「出海抓龍蝦翻船」幸..

哈孝遠吃醋了！瑄瑄看球賽「眼裡只有陳建州」

一則貼文代價800億！SEC稱馬斯克違反協議　特斯..

幼犬印堂發黑...長大滿臉黃配「M字黑瀏海」！網：..

UBA／未刻意針對林秉聖　高師大用防守報前次逆轉之..

拯救環境大作戰！　海南2020年全面禁用一次性塑膠..

孫生難得提「被分手」內幕！　痛哭打電話給酷炫：我要..

把寵物當孩子！　毛小孩「專屬餐點」燒出新商機

勝利爆叫小姐「性招待台灣男客」私訊曝光　YG強硬回..

228連假　宜縣府鼓勵搭乘大眾運輸工具

寵物動物熱門新聞

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

貓媽蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」

灰鸚很有戲！嗲聲喊「老～公～」

貓咪臨終前藏身　並非預知死期

喵星人收包裹　收件人：圍事阿龍

變種捕獸夾半秒爆頭老鼠　可罰7..

不爽爸黏女友　月月瞬間垮臉伸狼..

小貓遭胖橘霸凌　3月後翻轉喵生

要狗不出門拉屎尿=逼人類床邊解..

三花貓被退養「自殘拔毛」想等死

妹妹哭不停　法鬥心疼坐著陪伴

拉拉搶走抹布　搖尾幫馬麻拖地板

只是要拖地...貴賓衝臉盆等洗..

餵浪貓遭謾罵　外國鄰居給貓紅包

讀者迴響

熱門新聞

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

貓媽蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」

灰鸚很有戲！嗲聲喊「老～公～」

貓咪臨終前藏身　並非預知死期

喵星人收包裹　收件人：圍事阿龍

變種捕獸夾半秒爆頭老鼠　可罰7..

不爽爸黏女友　月月瞬間垮臉伸狼..

小貓遭胖橘霸凌　3月後翻轉喵生

要狗不出門拉屎尿=逼人類床邊解..

三花貓被退養「自殘拔毛」想等死

妹妹哭不停　法鬥心疼坐著陪伴

拉拉搶走抹布　搖尾幫馬麻拖地板

只是要拖地...貴賓衝臉盆等洗..

餵浪貓遭謾罵　外國鄰居給貓紅包

咬傷人！雄女5年校犬恐送收容所

最新影片

更多

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗了！

柴可兔斯貓-妃子對窗外狂講外星語　網：抱怨母太后罐罐給太少

《倉鼠人》倉鼠玩具4種DIY　居然變成巨大鵪鶉跑輪ＸＤ

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面