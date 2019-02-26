獰貓診療台狂哈氣...獸醫快手注射完　牠呆萌愣原地：結束了？

▲害怕打針的獰貓頻頻對醫生哈氣。（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）

寵物小組／綜合報導

不論是人類或是動物，似乎對於打針都有一定的恐懼。俄羅斯Instagram用戶「_violetta_letta_」有段影片最近在網路上瘋傳，有隻獰貓這天被主人帶到獸醫院要打針，才一坐上診療台就不停地對旁人哈氣，結果當獸醫生注射完後，牠愣在原地且露出一臉傻眼的表情，逗趣又可愛的模樣笑翻萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「UNILAD」日前轉貼這段影片並註解，「這隻獰貓不喜歡到獸醫院旅行（大笑符號）。」畫面中，當喵星人一坐在診療台上，就緊張的環看四周；只見牠一看到獸醫就頻頻哈氣，而且一感覺到自己的身體被摸，更是氣得用前肢大力往下揮，巨大的聲響迴盪在周圍。

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▲醫生快速替獰貓注射。（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）



▲發生了什麼事？我是誰？我在哪？（圖／翻攝自Instagram用戶「_violetta_letta_」）



過程中可以看到，獸醫生剛開始還有些無奈的看著鏡頭，因為容易緊張的獰貓一直對著他哈氣；安撫了一陣子過後，醫生悄悄地拿起針筒並且走到喵星人後方，接著用右手壓住貓咪的頸部，左手快速地用針筒插入。結束過後，獰貓先是露出一臉呆萌的表情愣在原地，回過神來後又開始哈氣示威。

這段視頻不到5個小時就突破50萬次的觀看次數，上千名網友看完都在底下紛紛留言說，「獸醫辛苦了...感覺他手臂上很多傷」、「喵：我喜歡後面那個那塊區域」、「恰北北」、「這是什麼神奇寶貝！？」、「這醫生讚讚讚」、「牠很漂亮，不過很狂野」。

在 Instagram 查看這則貼文 Violetta（@_violetta_letta_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 26 日 下午 12:00 張貼

獰貓是一種領域性非常強的貓科動物，牠們體型中等但被歸於小型貓科，也是所有小型貓科中最重、奔跑速度最快的一種。雄性的獰貓一般的體重為13-18公斤，而雌性則較輕一些。個性獨居且夜間活動，外表和猞猁很像，所以有很長的一段時間，牠被認為是猞猁的近親。但是，現今的基因研究顯示，獰貓完全不是猞猁的近親，反而和藪貓的關係比較近。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Violetta（@_violetta_letta_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 28 日 上午 10:48 張貼

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