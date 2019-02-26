浪汪遭轟17槍　5千公里外的她愛上「面目全非的臉龐」終結悲傷



▲Maggie的臉曾被惡徒狂轟17槍，導致一雙眼睛和一隻耳朵被移除。（圖／翻攝自IG／smartypaws_）

寵物小組／綜合報導

生活在平靜世界的我們，很難想像戰亂中的情景，不只是人類被捲進無法掌控的悲劇，就連動物也難以倖免於難。這隻狗狗名叫「Maggie」，只要看到牠的臉，就能明瞭戰爭的可怕。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

原來Maggie住在黎巴嫩，1年前因為街頭充滿暴亂，牠被暴徒狂轟17槍，好心人抱起重傷的牠往獸醫院狂奔，幸運救下牠的小命。獸醫從Maggie眼睛裡拿出了4顆子彈，也因此必須開刀拿掉已經血肉模糊的眼睛，和其中一隻耳朵。

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▲Maggie的故事引起好心人注意，越洋申請領養牠。



差點沒命的Maggie能活下來已是萬幸，但牠的狗生接下來才要開始逆轉。Maggie的故事被動物保護基金會轉分享，5千公里之外、住在英國布萊頓的Kirsty得知牠的勇敢事蹟，立刻愛上了那張面目全非的臉龐，跨海伸出了雙手。

Maggie生命中的第2個奇蹟於是發生，牠飛到英國，現在已經在新家住了5個多月，還有一個一開始看牠不順眼、後來黏在一起的狗兄弟。Maggie開始幸福了、而且牠依然相信人類。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲來到5000公里以外的新家，Maggie還交到了形影不離的新朋友。