「奶嘴男童」陪香港粉絲等公車　「堅持不回頭」原因2千人笑翻

▲慢慢陪粉絲等公車，頭也不回模樣的似乎要跟粉絲去香港。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）



記者吳鎮良／採訪報導

南投縣洛威拿慢慢過去因「禮讓蝸牛過馬路」、「招牌討食臉」、「上不了娃娃車」等圖文報導，吸引多名網友一秒圈粉，甚至連國外的網友也都被慢慢憨厚可愛的外型深深吸引。日前慢慢陪同香港粉絲一起去等公車，但是不論馬麻怎麼叫，牠就是酷酷的不肯回頭，而這背後的有趣原因也笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

上周末有香港粉絲專程到南投的《慢。寵物民宿》找偶像慢慢，不過玩了2天後，似乎彼此都產生了感情......。馬麻王于安在臉書粉專PO出一張照片並說道，「慢慢！你是要跟香港粉絲一起回家嗎！」畫面中，香港粉絲一臉開心的看著鏡頭，而慢慢則是轉過身露出虎背熊腰的背影，看似要拋棄馬麻跟著粉絲們遠走高飛。

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▲慢慢：好啦！我有回頭了～（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）



▲馬麻PO出慢慢和香港粉絲的照片，被網友笑說是「一家三口」。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）



這背後的真相馬麻則表示，「哈哈哈其實情境都是我製造的啦，本來想讓慢慢跟粉絲有等公車的感覺，結果請他們轉正面再拍一張，慢慢就不回頭了，最後有勉強賞臉一下！」除此之外，其實慢慢也不好轉頭，因為脖子會被肉卡住，所以經常轉不過來，馬麻也笑說，「牠現在真的沒辦法轉了，太胖......」。

身材豐腴的慢慢其實一直都有在減肥，根據飼主透露，前陣子似乎有瘦一點，不過每當瘦下來粉絲會覺得心疼，所以忍不住又讓牠多吃一點，所以現在又胖回來了。王于安說，「從春節過後，牠幾乎天天都要忙，好幾組粉絲來住宿看牠，每天跟粉絲玩、吃粉絲給的食物，也沒有比較瘦。」

▲慢慢脖子肉太多，回頭有些困難XDD（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）



▲慢慢剛從收容所出來時是問題犬，後來馬麻花了半年的時間矯正，才有現在人見人愛的慢慢。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）



慢慢的粉絲看完照片紛紛在底下留言說，「汪：我也想回頭看，但...無法啊～」、「看這個背影 就知道完全不留戀過去」、「安啦！超過60公斤託運費粉絲會破產」、「明明就是一家三口啊」、「遠方的朋友，當然要十八相送一下啊」、「是青春期反叛少年的背影！」、「哥是壯，不是胖」、「裡面有工讀生吧！不要騙我喔出來」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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