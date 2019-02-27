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超巨兔比吉娃娃還大隻　當保母幫顧寶寶…一哭馬上通知爸媽

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（圖／翻攝自Facebook／Rabbitatforhumanity）

▲比寶寶還大隻的兔子，負起當保母的責任，有模有樣。（圖／翻攝自Facebook／Rabbitatforhumanity）

寵物小組／綜合報導

許多人一懷孕，第一件事情就是把家裡的寵物「處理掉」，害怕小動物會害寶寶過敏、或是攻擊寶寶，但事實上如果父母應變得當，不僅能夠和平共處，寵物也會是寶寶來到世界上的第一個好朋友，是非常重要的成長夥伴（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

珍（Jenn Eckert）家裡原本就養了兩隻佛萊明巨兔，她去年6月時生下一個女兒，原本還擔心兔子無法接受整天哭叫的嬰兒，但後來發現，兔子們非常喜歡寶寶，牠們會一直盯著她，只要寶寶一哭，兔子就非常用力的跳上跳下，通知爸媽來處理。

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（圖／翻攝自Facebook／Rabbitatforhumanity）

▲兔子每天陪寶寶一起睡覺。

對於兔子的大愛，珍非常意外，也注意到兩隻兔子對人類有滿滿的愛，於是幫牠們報名「兔醫師」訓練課程，完成訓練後，牠們也能到醫院去為病人帶來撫慰，珍還為牠們開設了粉絲專頁，定期更新牠們和人類互動的畫面。

佛萊明巨兔原產地是比利時，體重最高可達28公斤，早期是歐洲人為了解決饑荒刻意培育出來的食用品種，但後來發現養出一隻巨兔的飼料成本、即換肉率，根本不划算，牠們才漸漸從肉兔變成寵物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Rabbitatforhumanity）

（圖／翻攝自Facebook／Rabbitatforhumanity）

▲珍非常感謝兔子們對她的寶寶的用心。

關鍵字： 佛萊明巨兔兔子寶寶嬰兒保母

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