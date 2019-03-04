她養浣熊當寵物…家具被吃光、每天陪玩數小時　副作用爆多仍不悔

▲浣熊的激萌外表讓許多人忘記牠們仍是野生動物。（圖／翻攝自IG／raccoon.tema）

寵物小組／綜合報導

浣熊的超激萌外表，讓牠們成為許多人養寵物的選擇之一，但其實浣熊是野生動物，在相處上仍有許多需要注意的地方。一對俄羅斯夫妻選擇養一隻浣熊當寵物，生活被搞得天翻地覆，但他們表示「無怨無悔」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

艾琳娜（Elena）和丈夫奧利格（Oleg Troskina）養了很不尋常的寵物、一隻2歲的浣熊，牠叫做「蒂瑪（Tema）」，艾琳娜說養蒂瑪簡直是一場悲劇，因為牠會咬壞家裡所有家具，會在沙發上鑽洞、再跑進去裡面躲起來，精力旺盛的蒂瑪整天都需要人陪，如果沒人在家，就會把家裡弄得天翻地覆，等著他們回家收拾。

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▲艾琳娜說，蒂瑪頑皮到破壞許多家裡的家具。



每次艾琳娜和奧利格只要長時間不在家，回家時就要用顫抖的手打開門把，迎接一片髒亂，但艾琳娜說他們一點都不後悔養蒂瑪，「我們從農場帶牠回來，我非常愛牠，甚至不記得牠來我們家之前，我們是怎麼過的。」

艾琳娜說，浣熊是一種非常聰明的動物，智商大約等於3歲兒童，可以自己打開任何門、烤箱和冰箱，但因為愛牠，他們就像照顧自己的小孩一般和牠生活在一起，而且甘之如飴。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲養浣熊當寵物雖然替生活帶來很多不便，但這對夫妻仍然甘之如飴。