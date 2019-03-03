「老皮」闖漢堡王偷喝可樂　店員嚇掉下巴…這不是我們養的

▲男子在漢堡王撞見奇怪小生物偷喝飲料。（圖／翻攝自YouTube／KOAA 5）

寵物小組／綜合報導

美國一名男子開開心心去吃漢堡王，卻意外撞見奸詐狂喝可樂的「飲料小偷」，原以為是店內的寵物，找來店員之後才發現，那完完全全就是冒充寵物，來詐騙的小動物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

美國男子約翰(John McIntyre)周末晚上踏進漢堡王時，沒想到會遇上讓他上新聞的事件，他眼角餘光瞄到飲料機有動靜，接著卻看見讓他揉眼睛再看一次的畫面，那是一隻狀似動畫《探險活寶》角色「老皮」的生物，在飲料機狂喝滴下來的可樂。

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▲長相激似「老皮」的小動物原來是北美環尾貓。



約翰原以為是店內員工的寵物貓，但他注意到沒人在管那隻小動物，於是叫來店員，發現店員也不知情時，他就知道那就是一隻小偷沒錯。後來約翰分享了這段影片，確定那是一隻北美環尾貓，還引起衛生單位的注意，特地到店內稽查衛生環境。

北美環尾貓(Bassariscus astutus)又叫做蓬尾浣熊，是食肉目浣熊科的一屬，分布於美國西南部至中美洲一帶。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲北美環尾貓的特色是一條呈現環狀花紋的尾巴。（圖／翻攝自維基百科）