全程可愛！《驚奇隊長》橘貓Goose受訪　答不出來開大絕撒嬌蹭蹭

▲橘貓Reggie飾演驚奇隊長的愛貓Goose。（圖／翻攝自Facebook／Captain Marvel）

寵物小組／綜合報導

漫威最新的超級英雄電影《驚奇隊長》即將上映，講述卡蘿丹佛斯（Carol Danvers）這位超級女英雄的起源，以及她成為「復仇者聯盟」秘密武器的原因，其中除了奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）飾演卡蘿之外，卡蘿的寶貝貓咪也是看點之一。

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最近外媒釋出一位女記者專訪片段，採訪對象不是布麗拉森，而是片中飾演Goose、卡蘿寵物貓的Reggie，記者先是詢問Reggie「你今天好嗎？」沒得到回應，接著再問「這個角色吸引你的點在哪裡？你為了這個角色做了哪些準備？」只見Reggie開始舔身體，還是沒反應。

▲片中的橘貓Goose可不是普通貓咪，而是來自外星球的強大生物。



女記者見狀只好開始問一些簡答題，比如劇中角色Reggie喜歡哪一個？答案是布麗拉森飾演的卡蘿。牠是支持鋼鐵人還是美國隊長？答案是鋼鐵人。接著記者詢問牠是否有從《異形》、《第凡內早餐》的橘貓演員前輩得到啟發？Reggie答不出來，竟直接使出絕招，磨蹭兼呼嚕攻擊！讓記者忍不住大笑出聲，整段超萌訪問就此結束。

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▲《 驚奇隊長》是漫威最新的英雄片。