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被害喵喵再+1…神婆領養貓咪又「消失」　網友蛋洗神壇

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圖文／鏡週刊

本刊日前揭露台中市太平區經營神壇的朱姓婦人領養超過40隻犬貓，卻沒有一隻得以善終，都在進入神壇後便消失無蹤，朱女雖已被台中動保處認定為黑名單，卻持續向民眾認養犬貓，近日有不知情的愛媽將貓交給她，毛孩同樣在短時間內「消失」，神婆手中被害貓咪的數量再度增加。

朱女被列為認養黑名單，卻仍到各動物醫院尋找目標。（讀者提供）

本刊接獲爆料，指朱女在動物認養圈惡名昭彰，3年內連續向台中動保處認養17隻貓狗，陸續向愛爸愛媽領養的則超過20隻，大量毛小孩進入朱女家中後便不知去向。送養人多次追蹤，只得到「不見了」「跑掉」等答案，因而遭動保處規定不得再領養動物。

朱女神壇日前遭蛋洗，她因而在家門外釘上木板。（翻攝畫面）

朱女名字雖出現在認養黑名單中，日前卻有愛媽一時不察，再度將貓咪送到她手中，毛孩同樣消失，朱女雖聲稱是貓咪「跑掉」，卻有網友懷疑可憐的孩子已遭殺害。

而該愛媽的行為同樣讓人憤怒，有網友貼出對話，質問該名愛媽為何將貓交給朱女，愛媽卻要「等她心情平復再說」，更表示那隻貓是她的支柱，她更為了貓離開婚姻，字字句句看似充滿對毛孩的愛，卻沒有交代在送養前是否做過功課，更無法回答為什麼把摯愛的貓送入魔掌。

請繼續往下閱讀...

朱女行為則引發公憤，記者接獲爆料，指上週有許多民眾到朱女住家外丟雞蛋，朱女則在事發後將神壇外釘上木板。愛貓人士期盼別再有毛孩斷送在她手中，提醒所有愛媽送養前應充分家訪，類似悲劇不要繼續發生。


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關鍵字： 鏡週刊宮廟神壇台中動保處愛媽神婆

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