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撞臉金鋼狼！囧臉奇喵一轉頭全網笑翻　「自備修容妝世界顯瘦」

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（圖／網友Lucy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正面角度眼神有殺氣，霸氣表情根本貓版金鋼狼！（圖／網友Lucy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／一粒莎白採訪報導

雖說品種貓很受歡迎，但真正內行的愛貓人士就知道米克斯才是驚喜包，你永遠不知道會抽到哪一包，有網友在街頭拍下一隻囧臉奇貓，PO網後更驚呆全網，紛紛稱讚「這臉是正港金鋼狼啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

女網友Lucy在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」分享自己目擊的怪臉貓，「這位客人跑進來店裡逛街，轉過來一看笑到美丁美噹，啊你的鬢角跟髮型會不會太帥。」照片裡的貓咪全身雪白，唯獨臉部有四塊花紋，正好就是平常化妝會化上修容的額頭和雙頰部位，也像是鬢角，果真是一隻奇貓！

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（圖／網友Lucy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲稍微轉個側面，微皺的眉頭流露出小生般憂鬱氣息。

這兩張難得一見的照片也引起網友笑翻熱議，「根本化妝打陰影了！」「皺皺的眉頭和造型，都好像金鋼狼啊！」「好會修容，臉好小喔！」「名副其實的貓王啊哈哈哈～」

網友Lucy受訪表示，這隻貓咪應該是附近的街貓，常常看到牠在逛大街，但之前都沒看到正面。這次拍到正臉照，才知道牠的真面目竟如此特別。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自維基百科）

▲網友笑說，和金鋼狼根本撞臉啊！（圖／翻攝自維基百科）

關鍵字： 貓咪也瘋狂街貓流浪貓金鋼狼貓王

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