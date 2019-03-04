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桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回不了家

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▲▼拉拉被追咬「腸子流出」趴地等主人　送醫掃到晶片卻回不了家。（圖／網友邱小姐授權提供）

▲桃園一隻流浪的拉布拉多遭到大狗追咬，腸子流出來。（圖／網友邱小姐授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

桃園市大園區日前出現一隻流浪的拉布拉多犬，四處閒晃找主人時遭到附近3隻大狗追咬，肚皮被扯破、腸子流出外露，所幸被路過的一名邱小姐通報救援，交由桃園市動保處的資深志工協助送醫，同時在狗狗身上掃到晶片。遺憾的是，動保人員到現場去尋找飼主，卻發現登記的住址早已經人去樓空。

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救援的邱小姐當時到狗狗所在地要找朋友，停車時發現附近的流浪狗跑到社區門口狂吠，「起初我不以為意，只覺得牠們怎麼在叫？過一陣子出去，就看到2黑1黃的大狗從眼前飛奔過去，回頭一看，就發現有隻黃狗肚破腸流，乖巧的趴在角落，眼神堅定像是在等待什麼。」由於她本身並無飼養寵物經驗，對動物救援完全不了解，於是在網友的協助下，請男友通報1999救援。

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▲▼拉拉被追咬「腸子流出」趴地等主人　送醫掃到晶片卻回不了家。（圖／網友邱小姐授權提供）

▲受傷的拉拉趴在角落休息。

「後來有熱心朋友幫忙調閱監視器畫面，發現狗狗是被3隻大狗給咬傷的，大狗身上有項圈，疑似有飼主，據附近住戶的說法，這3隻大狗都是在傍晚出沒。」邱小姐聯絡另一名長期救援浪浪的愛爸藍戍君，請對方到拉拉所在的醫院了解狀況，「醫生說狗有生命危險，目前不適合轉院，要再進一步了解狀況評估狀況。」

事後桃園市動保處出面協助，由於狗狗的傷況慘重，急難救助人員先牠送到動物醫院，事後再請資深志工將牠送到有規模動物醫院進行手術。動保員也在狗的身上掃到晶片，找到飼主的住址。然而請動保員去登記住所查證時，卻發現主人已經搬離原住址，撥打電話也連絡不到人，原以為幫狗狗找到回家的路，卻變成一場空。

▲▼拉拉被追咬「腸子流出」趴地等主人　送醫掃到晶片卻回不了家。（圖／網友邱小姐授權提供）

▲攻擊拉布拉多犬的疑似是有主人的放養犬隻。

動保處謝課長表示，狗狗仍在就醫當中，目前以手術完畢，雖然食慾不佳，但精神不錯，從外型和牙齒來看，應為3-4歲的年輕母犬，等狗狗康復之後，將依照正常程序開放領養。希望在此之前能替牠找回原本的家人。

邱小姐在臉書分享狗狗的救援過程，許多網友紛紛在貼文下加油打氣，「拉拉加油願平安度過」、「牠求生意志太強大了，腸子外露還能夠移動，加油！」、「祈願拉拉能平安，早日健康起來」，也有其他人氣憤直呼「又一個噁爛飼主放任自己的狗咬其他狗」、「看完整個看到火都來了」。

關鍵字： 拉布拉多晶片腸子回家流浪

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