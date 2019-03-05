剛抵達宿舍媽傳「43秒虐心影片」　她點開手機淚崩：我要回家！

▲堅持要在門口等待姐姐回家的乖乖。（圖／飼主Iris Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

一旦狗狗將你視為牠的主人，便會一輩子對你忠誠，也難怪許多人會說毛孩子都非常有靈性。新竹縣的飼主Iris Lin昨晚回到宿舍時，看到家人傳來一段43秒的影片，讓她頓時淚崩！原來愛犬乖乖自從和主人離別後，便一直坐守在門口，只希望能夠等到主人回家的身影，不論家人怎麼勸阻都沒有用......。

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Iris Lin日前在寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並說道，「連假結束，我今天晚上去宿舍，到宿舍後看到我媽傳這個給我，直接淚灑手機！」畫面中，米克斯乖乖獨自坐在門口，目光直直盯著遠方，似乎正在尋找著熟悉的身影；只見牠不時左右張望，不時又回頭露出無奈的表情看著馬麻，模樣令人看了相當心疼！

▲乖乖聽到家人在一旁勸阻，轉過頭露出一副哀怨的表情。（圖／飼主Iris Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻將乖乖坐在門口「虐心背影」的畫面錄下，用通訊軟體傳給正在學校的女兒看；結果才剛抵達宿舍沒多久的Iris Lin看完影片後當場淚崩！她激動的表示，「半夜甚至哭到失眠，超想回家抱抱牠或是想要帶來學校。」

乖乖在原地坐了一小時以上後，仍然想要繼續等，直到聽到家人說，「姐姐要上課，放假就會回來了。」牠才心不甘情不願的回房睡覺。Iris Lin說，「這情況每個星期都會發生，聽我媽說乖乖轉身時還嘆氣。先前因為健康因素休學半年，等於在家陪了牠半年，現在復學牠很不習慣，比以前等門等的時間更久了。」

▲外型大欉的乖乖其實很膽小。（圖／飼主Iris Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖忠誠又會顧家。（圖／飼主Iris Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年3歲半的乖乖是隻米克斯，擁有拉不拉多犬的外貌以及高山犬的體型，個性忠誠又會顧家，只是很多人對於牠的第一印象都會覺得好像很兇，其實不然。Iris Lin表示，「乖乖其實很膽小，還會被家裡的貓咪打，而且每次去公園都會跑超遠去主動認識其他狗狗，但是被欺負又會回來我身邊，黏人撒嬌精，看到我沒跟上也會趕快跑回來。」

這段「乖乖等姐姐回家」的影片分享在臉書上還不到一天，就累積一千多個按讚數，上百人看完都在底下留言，「牠在等你！」、「憨厚耿直的個性總惹人憐愛」、「美麗的相逢，真誠的對待，永恆的等待...真心不騙好孩子一枚」、「超可憐的背影」、「汪：天這麼黑，風這麼大，為什麼姐姐還不回家？」

▲體型壯碩的乖乖經常被家裡的貓咪K。（圖／飼主Iris Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，也有人分享類似的經驗說，「這就是狗生～小時候，我家的狗會護送我到車站牌搭公車！放學後下公車，牠就在車站牌等我...再一起走路回家！」、「狗狗就是這樣，會一直這樣傻傻的等妳哦」、「以前唸書，我媽都會讓我跟狗狗通電話，媽媽拿電話給他聽，我就拼命叫他名字，然後他會很興奮的要找我，去年五月離開了，13歲」、「我女兒出國讀書，我家渣渣也是天天坐在門口等，很不捨」、「我家的蠢黑也是這樣，快到下班時間時，蠢黑也是守在門口，等待爸爸下班到家」。

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