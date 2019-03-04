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嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車燈催促

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▲嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車燈催促。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供） 

▲皮蛋猛按喇叭的樣子，超像8+9。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供，下同）

寵物小組／採訪報導

逛街不能逛太久，以免車上毛孩大崩潰！《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》副店長Rex Chen3日幫客人結帳時，發現耳邊怎麼一直傳來喇叭聲，撇頭一看，看見門外的轎車載著4隻汪星人，只見牠們激動按著喇叭、拼命汪汪叫，似乎在催店裡逛街的爸爸媽媽動作快一點！

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影片中，坐在車內的4隻汪星人神情緊繃，搖著尾巴、緊緊盯著店內的爸爸媽媽。其中坐在駕駛座的瑪爾濟斯「皮蛋」很聰明，用腳掌猛壓喇叭，製造響亮的聲音提醒，還打開雨刷清理擋風玻璃、誤按車頭燈等等。由於當時場景太有趣，副店長Rex Chen和隔壁藥局的人都衝出來看！Rex Chen笑說，「覺得太好笑啦～我想拍的時候（牠們）卻又不按，這是等了很久才錄到XD。」

▲嫌爸媽逛太久！4隻流氓汪「車上猛按喇叭」　開雨刷車燈催促。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

▲皮蛋：臭奴才～怎麼還不快滾出來！

副店長Rex Chen也笑說，牠們的爸爸媽媽超淡定。「主人牠們已經習慣了，說牠們常常這樣，而且很鎮定地繼續結帳，完全沒有要出去阻止的意思！哈哈。」；可愛汪星人製造的插曲，讓店裡的客人、店員全笑翻。

值得一提的是，歡慶《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》搬新家，開幕期間有眾多犬貓飼料買一送一、零食肉乾全面特價，消費滿百且享有1元加價購，數量有限售完為止！

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美容師手技太專業，博美洗到睡著。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

▲《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》外觀。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

【東森寵物雲商店竹南店資訊】

電話： 037-465579

地址：苗栗縣竹南鎮延平路166號

門市營業時間：11:00~22:00

更多精采影片：

關鍵字： 瑪爾濟斯喇叭ETtoday東森寵物雲商店竹南門市寵物店買東西

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