2.7KG小狗狂吞「46根排骨骨頭」　腸胃全被塞滿手術後仍死亡

▲雖然緊急將骨頭取出，但小狗最後仍然不治。 （圖／翻攝自Facebook／Sacramento SPCA）

國際中心／綜合報導

美國加州沙加緬度防止虐待動物協會（Sacramento SPCA）日前收到了一隻體重僅有6磅（約2.7公斤）重的小狗，經過檢查後才發現，這隻狗的小小身軀內，竟然塞滿了46根排骨骨頭，雖然緊急開刀取出，但小狗仍不幸死亡。

據《福斯新聞》報導，這隻小狗的主人因為發覺自己的愛犬提不起勁、反應也很遲鈍，便帶牠前往獸醫院檢查，才發現狗狗的腸胃裡塞滿了46根排骨骨頭，由於無法支付如此龐大的手術費用，獸醫院中的員工才又將其轉交給沙加緬度SPCA。

請繼續往下閱讀...

沙加緬度SPCA於上周在Facebook中分享了這隻小狗的故事，並請求網友捐款協助，提供牠所需的醫療服務。醫護人員庫克（Laurie Siperstein-Cook）表示，一開始以為狗狗肚子裡最多只有22根骨頭，沒想到拿出來後令他大吃一驚，目前還不清楚這是人類故意餵食還是狗狗自己誤食。

▲小狗體內竟塞滿了「46根排骨骨頭」 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento SPCA）



雖然狗狗的手術相當成功，但沒想到術後牠的身體狀況卻急轉直下，沙加緬度SPCA昨日又再度在Facebook中發表聲明，「儘管我們已經嘗試了一切，但有些事情還是不會有我們想要的快樂結局，手術後這隻狗狗的小身軀因無法負荷，還是不幸去世了。」

對此，沙加緬度SPCA也向所有飼主發出警告，「讓所有人類的食物遠離你的寵物！」

