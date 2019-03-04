ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

2.7KG小狗狂吞「46根排骨骨頭」　腸胃全被塞滿手術後仍死亡

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼2.7KG小狗狗狂吞「46根排骨骨頭」 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento SPCA）

▲雖然緊急將骨頭取出，但小狗最後仍然不治。 （圖／翻攝自Facebook／Sacramento SPCA）

國際中心／綜合報導

美國加州沙加緬度防止虐待動物協會（Sacramento SPCA）日前收到了一隻體重僅有6磅（約2.7公斤）重的小狗，經過檢查後才發現，這隻狗的小小身軀內，竟然塞滿了46根排骨骨頭，雖然緊急開刀取出，但小狗仍不幸死亡。

據《福斯新聞》報導，這隻小狗的主人因為發覺自己的愛犬提不起勁、反應也很遲鈍，便帶牠前往獸醫院檢查，才發現狗狗的腸胃裡塞滿了46根排骨骨頭，由於無法支付如此龐大的手術費用，獸醫院中的員工才又將其轉交給沙加緬度SPCA。

請繼續往下閱讀...

沙加緬度SPCA於上周在Facebook中分享了這隻小狗的故事，並請求網友捐款協助，提供牠所需的醫療服務。醫護人員庫克（Laurie Siperstein-Cook）表示，一開始以為狗狗肚子裡最多只有22根骨頭，沒想到拿出來後令他大吃一驚，目前還不清楚這是人類故意餵食還是狗狗自己誤食。

▲▼2.7KG小狗狗狂吞「46根排骨骨頭」 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento SPCA）

▲小狗體內竟塞滿了「46根排骨骨頭」 。（圖／翻攝自Facebook／Sacramento SPCA）

雖然狗狗的手術相當成功，但沒想到術後牠的身體狀況卻急轉直下，沙加緬度SPCA昨日又再度在Facebook中發表聲明，「儘管我們已經嘗試了一切，但有些事情還是不會有我們想要的快樂結局，手術後這隻狗狗的小身軀因無法負荷，還是不幸去世了。」

對此，沙加緬度SPCA也向所有飼主發出警告，「讓所有人類的食物遠離你的寵物！

關鍵字： Sacramento SPCA寵物小狗骨頭誤食北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／洛威拿當扶手慢慢走！　9旬嬤笑拍「57KG安全..

桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回..

加州海灘埋2米長「南半球扁平海怪」！澳洲專家驚：怎..

六福村逃出6隻…埃及聖䴉30年「極速複製」近萬隻！..

影／關籠拿乳液噴貓、澆熱水！彰化電競男被肉搜　媽道..

平常超壞亂尿尿！媽開監視看屁貓惡行　意外噴淚：沒事..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

影／埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地　林務局..

「你家的貓愛上我家浴缸」　喵帶紙條回家揭戀情奴才笑..

7隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年　媽憋笑：衣服要慎選....

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

萌柴陽台打鬧「頭戴水壺」發呆中　遭抓包秒甩開.....

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

麻糬喵4腳同步ㄉㄨㄞ上樓梯　不忘回頭賣萌：我去睡覺..

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

拉拉妹太吵媽問如何處置？　汪姐秒搬紙箱：裝起來丟掉..

10歲柴被領養從焦慮→愛笑　馬麻笑：牠每天都讓我融..

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：..

2.7KG小狗狂吞「46根排骨骨頭」　腸胃全被塞滿..

被害喵喵再+1…神婆領養貓咪又「消失」　網友蛋洗神..

2歲拉布拉多初見「大雨」超興奮！　瘋狂蹦跳「開口接..

浴室突傳「蹦」巨響！她回頭見門倒塌　右下嫌疑犯無辜..

誰拿發霉麵包餵狗？她見「朋友機車」秒氣消　網笑：友..

「美髮助理」罷工！喵翻肚爽躺客人雙腿　享受高級揉肚..

短腿基「飛進籠」180度翻轉！　摔下機車裝沒事：哥..

桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回..

馬甲辣妹車頂跳鋼管！小色狗「轉頭猛盯」...衣服還..

柴柴聊天太大聲！被爸糾正「小聲一點」　秒變溫柔音：..

快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元..

中油出包4天才發現！瓦斯每公斤多漲0.2元　多收退..

【英語多益通】老外也愛台灣味！阮光民用漫畫進軍德文..

唐寶寶樂團上廣播「母憶照護路哽咽」　她心疼淚：媽媽..

USB Group今年中發布將發布USB4　與英特..

壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這..

林青霞被爆離婚後首次露面　低調抵台出席《滾滾紅塵》..

WSBL／電信狂轟隊史新高113分　台電主場周仍4..

中山高傳女子墜落！8秒驚悚影片曝光　駕駛大驚「有人..

疑債務糾紛遭圍毆男吞不明粉末　「要出人命了」被丟包..

寵物動物熱門新聞

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

爸媽出遊擔心狗　兒傳「約會影片..

路肩坐著恍神白狗　下車查看心碎

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

讀者迴響

熱門新聞

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

加州海灘出現「南半球海怪」！專..

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

媽媽開監視看屁貓惡行　意外淚噴

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空..

「你家貓愛上我家浴缸」紙條揭戀..

5隻「脫窗傑尼龜」緩速跨年

爸媽出遊擔心狗　兒傳「約會影片..

路肩坐著恍神白狗　下車查看心碎

雪貂被鱷魚吃掉喊「救命啊！」

埃及聖䴉「密麻巢穴」　網幫想招

驚覺下面空空的　哈士奇崩潰哭喊

最新影片

更多

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

萌柴陽台打鬧「頭戴水壺」發呆中　遭抓包秒甩開...網:最新防污口罩

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面