家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「保姆犬」

▲Sunny Wang家的狗狗被教育得乖巧、脾氣好。（圖／Sunny Wang提供，下同）

寵物小組／採訪報導

近日2起比特犬事件，讓相關討論在網路上發酵，更加深許多人對這類犬種的刻板印象。家裡飼養4隻比特犬、3隻惡霸犬的Sunny Wang忍不住跳出來平反，她貼出孩子和愛犬們親暱相處的畫面，強調「狗的行為跟犬種無關，重點在飼主的教育模式。」

Sunny Wang表示，近日許多對比特犬的污名讓她心中感到不平，事實上比特犬很聰明、服從性很高，是標準的照顧孩子的保姆犬，「我家孩子都跟比特睡，玩在一起！」照片中，可以看到她家的狗狗不僅喜歡陪著小朋友看電視、睡午覺，甚至跟貓咪也很要好。

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▲Sunny Wang笑說，「家裡是貓當老大，狗狗都是俗辣。」

她認為，其實什麼狗都一樣，養了就要負責教育，要養這樣的犬種更應該做足功課，「只要飼主觀念正確，教育出來的狗狗就不會是負面新聞裡面的主角。」Sunny Wang舉例，有朋友養高加索，撒嬌起來像瑪爾濟斯；也有朋友養的約克夏兇起來可以咬她家的比特犬。

談到自己對狗的教育方式，Sunny Wang說，最基本的就是訓練牠們耐心、等待、服從，「我們自己知道比特跟一般犬種不同，所以我們在教育上一定比較嚴謹，帶出門一定上牽繩跟嘴套，我們也不會讓狗靠勢，或是刻意的要去炫耀自己養的是什麼犬種，我們單純只是因為喜愛而養。」

▲狗狗喜歡陪在孩子身邊。

▲狗狗喜歡陪在孩子身邊。

▲狗狗喜歡陪在孩子身邊。

此外，她會讓狗狗從小習慣「一家人」，不讓牠們指服從單一主人，所以她家的比特犬、惡霸犬也都很聽小朋友的話，甚至連收編回來的米克斯浪浪都可以和樂相處，「養任何犬種都一樣，有耐心，正確的指導，沒有學不會的狗狗喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「我們很愛牠們但不是溺愛！」Sunny Wang指出，大家擔心的也沒有錯，但不需要刻意迴避或是污衊比特犬，「比特真的沒什麼錯，錯的是主人不當的教導和主人的心態！養牠，請給牠們正確的觀念，不要因為自己的私心害了狗狗！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲Sunny Wang家中的狗狗也會聽孩子的話，不會只服從單一主人。

▲狗狗睡覺時被小朋友親密抱著。

▲親親也OK喔！

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