睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真的很想揍

▲電視螢幕碎裂慘佈滿「蜘蛛網」。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

毛孩闖禍常讓飼主哭笑不得！網友L小姐就抱怨，日前睡覺時聽到巨響，起床察看就發現電視被毀了，而「兇手」貓貓卻還一臉跩樣、絲毫沒有認錯的樣子，讓她忍不住爆氣，「真的很想揍事主！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「爆料公社」臉書粉絲專頁轉載L小姐的貼文，上頭無奈寫道「剛剛睡覺聽到碰的一聲，真的很想揍事主，請問這種還要修嗎......」。照片中，可以看到電視右下方疑似遭到重擊碎裂，讓白色的「蜘蛛網」瞬間爬滿整面液晶螢幕；另一張照片中，則拍下闖禍橘貓一臉不屑的模樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲闖禍的事主一臉不認錯。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉絲專頁）

網友們看了紛紛留言笑說，「認命吧鏟屎官ww養了就該有覺悟XD」、「事主的藝術創作天分很高XD」；也有人熱心建議，「把電視掛在牆上就不會了，我們家貓也會在電視上練平衡感」、「最好還是用塊壓克力保護避免撞破」、「家裡有毛孩子，物品就是要收好固定好呀，像我家就維持家徒四壁的狀態好多年了。」

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