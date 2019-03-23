「鱷魚」急救中！下秒竟發展成八點檔　網一看笑噴：汪分飾兩角

▲鱷魚娃娃縫補中，哈露一臉擔心地在旁觀看。（圖／有點毛毛的／飼主王憶萍）

寵物小組／綜合報導

鱷魚娃娃被咬壞了，主人趕緊幫忙縫補，誰都沒想到這一幕竟能發展成「八點檔」！飼主王憶萍在臉書社團「有點毛毛的」分享一段關於「醫療糾紛」的故事，只見狗狗哈露(Haru)看到心愛的小鱷魚正在「手術中」，竟然心急上前拉扯，讓忙到一半主人哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲哈露心急向前。（圖／有點毛毛的／飼主王憶萍）

王憶萍寫下這段可愛劇本，背景設定在醫院手術室，鱷魚娃娃飾演「腹部遭猛獸咬到開腸破肚」的傷患，哈露則飾演心急的家屬。畫面中，哈露先是一臉擔心地在一旁看著鱷魚娃娃，接著不管三七二十一，硬是緊緊咬住娃娃，想要將它搶走；王憶萍先是好聲安撫「家屬！冷靜！鱷魚會沒事的！」，但看到狗狗依然故我後，忍不住飆罵「家屬！！給我滾開啦！！」

▲哈露咬住娃娃不肯鬆口。（圖／有點毛毛的／飼主王憶萍）

這段有趣的劇情，讓網友們看了紛紛留言笑說，「病人都受傷了！家屬還不肯放過......太殘忍了」、「急救後還是遲早被開膛破肚噗」、「手術中被突襲」、「這是家暴吧！」、「手術中再次招到猛獸攻擊，保全快來把猛獸帶離」；也有人直接點出，「其實家屬94（就是）猛獸本人。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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