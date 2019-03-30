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一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻

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▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲高山犬「狗妹」厚實的腳掌就像一隻大大的泰迪熊。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

寵物小組／採訪報導

「一手無法掌握的泰迪熊！」飼主Emily Teng在臉書社團「有點毛毛的」分享照片，只見她手握一個超巨大狗掌，肉球排列起來就像一隻黑色泰迪熊。網友們看了紛紛好奇這巨掌的本尊到底長什麼樣子？沒想到一看就被驚艷到了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

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▲狗掌本尊的廬山真面目，毛色黝黑亮麗，霸氣又美麗。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

Emily Teng受訪時說，狗狗的名字叫「狗妹」，今年1月剛認養回來，醫師估計牠大概3歲多，「剛回來的時候皮膚蠻多狀況、戒心又很重，花了我們不少心思。」她舉例，狗妹剛來時特別安靜乖巧，其他狗狗在玩，牠就只會在旁邊默默看，放風時間也不敢亂跑。

「結果現在混熟了，才發現牠根本是個超崩壞的ㄎㄧㄤ妹！」Emily Teng笑說，狗妹現在放風時間都「各種幹大事」，「拆東西就算了，還很喜歡越界跑到自己家魚塭以外的地方。」她就曾有2次追狗妹追到大馬路上，有次甚至越過大排水溝去對面鄰居家抓狗，「現在已經不敢讓牠自己放風了，都用牽繩牽好在自己家範圍內散步。」

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲狗妹只有剛來時表現文靜，後來整個大解放。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲狗妹闖禍時就會用燦笑帶過。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

有趣的是，狗妹上鍊時會變很兇，只要有陌生人靠近，就立刻開起「派慶慶（兇巴巴）模式」；不過，一旦不上鍊，牠就像「下班」一樣超放空，陌生人來還會閃遠遠。Emily Teng說，雖然狗妹不是從小帶大的，不過家人們都非常愛牠，牠也對家人們非常撒嬌，「被牠用充滿愛心的眼神注視著非常幸福，很幸運可以遇到牠喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲狗妹對家人很撒嬌。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

Emily Teng在貼文留言串寫道，狗妹是高山犬，肩高80公分以內，體重約50公斤，「在高山犬界非常纖細。」狗妹每餐都會吃超過500公克的鮮食加飼料，一天要吃2頓，而且都是「用鍋子餵飯的」。Emily Teng也貼出狗妹的「廬山真面目」，可以看到牠身材精瘦、毛色黑亮，全身散發一股霸氣美感。

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲Emily Teng家裡有2隻高山犬。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲Emily Teng家裡有2隻高山犬。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

網友們看到這張「巨大泰迪熊掌」照片後，紛紛留言，「哇，好大的狗掌啊！」、「好療癒的大手手」、「好帥氣的汪妹喔」、「尺寸有嚇到我」、「好飽滿，這張讚」、「好愛大手手」、「怎麼可以這麼可愛啊」、「想被巴」、「好大的軟糖～～可以吃嗎～哈哈！」

也有許多「吸狗患者」直呼，「好想聞！！」、「哦哦哦哦哦，好巨大的狗大麻，可惡想聞」、「想聞XD」、「原來不只有我想聞XD」、「好想聞...」、「不知道是什麼味道」。對此，Emily Teng笑說，「母湯，狗妹因為體質的關係，體味挺重的，只有阿母受的了。」

▲一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真面目美翻。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

▲馬麻笑說，跟狗妹混熟了，才發現牠其實「很ㄎ一ㄤ」。（圖／有點毛毛的／飼主Emily Teng）

關鍵字： 有點毛毛的高山犬肉球狗掌泰迪熊

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