留點隱私好嗎？狗哥哥要洗澡　6貓全擠進浴室「監工」

▲看到阿金哥哥準備洗澡，6貓馬上浴室集合。（圖／飼主王芷均提供）

寵物小組／綜合報導

「哥哥只是要去洗個澡而已⋯⋯你們不用全部都進來監工吧？」飼主王芷均分享一張有趣照片，只見黃金獵犬「呆門」進浴室準備洗澡，沒想到家中6隻貓咪全都聚集到淋浴間外，彷彿準備見證什麼大事一般，讓人哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

王芷均表示，照片中的貓咪由上到下分別是Woody、灰仔、Mika、黑豆、小公主，以及雪球。照片中，呆門被關在淋浴間裡面，一臉無辜；貓咪們則悠哉地在外頭，各自守著「崗位」，有的在洗手台上、有的在洗手台裡，有的則窩在腳踏墊上，畫面相當有趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲馬麻上廁所時，大夥兒也要來監督。（圖／飼主王芷均提供）

事實上，這群毛孩都有到浴廁「監工」的習慣，有次王芷均上廁所時，狗狗呆門也領隊「監控」，讓她直呼，「你們這樣我很難專心欸⋯⋯。」王芷均先前受訪時笑說，毛孩們除了監控她上廁所之外，連洗澡也會來「關切」，「洗澡的話，貓咪會在門外一直大叫，然後我就要一直跟牠們說話，可能很怕我在裡面發生危險之類的。」

▲馬麻上廁所時，大夥兒也要來監督。（圖／飼主王芷均提供）

照片貼上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友們紛紛留言猜想貓咪們的用意，「牠們也想洗」、「我覺得牠們只是想看戲」、「牠們是進去嘲笑牠的」、「金毛被霸凌了啦！」、「別人痛苦就是我的快樂」、「眾弟妹表示：浴室很危險、水很危險，我們要保護哥哥」、「貓咪：加油，精神上與你同在！」

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