小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆上萬網友

Balakayojan trip ni Paningning

寵物小組／綜合報導

一窩小狗有的趴睡、有的側睡，但菲律賓這隻名叫Paningning的小西施犬硬是要和大家不一樣，不管睡在門邊、櫃子旁，還是空曠地板上，牠都堅持一定要正面朝天、露出圓滾滾又粉嫩的小胖肚。Paningning獨特的睡姿讓許多網友萌翻了，大家紛紛分享自家毛孩睡照，或是Paningning的各種趣味合成照片，在網路上掀起熱潮。

臉書粉絲專頁「Selfie Muna Bago」日前分享一組照片，只見Paningning和同窩小狗們一起睡覺，但牠卻是最顯眼的那個，不僅毛色和別人不一樣，睡姿也是。瀏覽每張照片，可以發現Paningning總是直挺挺地正躺熟睡，小短手還碰不到地板，唯有一張被汪媽媽抱在懷裡的畫面中，牠才稍微側睡，但招牌粉嫩圓肚肚還是一樣露出來，模樣超可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這組照片短短幾天就獲得4.8萬讚、近9萬次分享。網友們紛紛留言，「睡成這樣，好像啾啾玩具」、「到處翻肚的概念」、「我以為是布娃娃」、「躺得好平」、「肚子會著涼，想蓋被被」、「嚇到我了，第一眼以為牠怎麼了」、「特殊睡覺的方法」、「那手腳怎麼可以短成這樣，可愛炸了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▼Paningning也有醒著的時候啦！（影／嵌自Janess Cua臉書）